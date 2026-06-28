Vatreni najavio Portugal: ‘Uvijek se bacamo na glavu, a ja dolazim u sve bolju formu’

Podijeli :

Guliver Images

Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu s 2:1 u posljednjem kolu skupine L Svjetskog nogometnog prvenstva i osigurala plasman u šesnaestinu finala s drugog mjesta u skupini.

Vatreni su slavili golovima Petra Sučića i Nikole Vlašića, a jedini pogodak za Ganu zabio je Derrick Luckassen.

Ronaldo odbio dati izjavu, Costa najavio Hrvatsku: ‘Kreću tenzije’ Bivši hajdukovac za SK: Smiješno je da smo opet primili takav gol – što oni rade? Karačić za SK: Svi smo bili u strahu zbog prvih 11, a Hrvatska takvog igrača nije imala

Vrlo dobru utakmicu odigrao je stoper Hrvatske i nizozemskog Ajaxa Josip Šutalo, koji je nakon susreta rekao:

“Prvi cilj nam je bio prolazak grupe, to smo ostvarili. Pokazali smo ponovno da kada smo pravi i kada igramo svoj nogomet možemo jako daleko dogurati. Moramo se odmoriti i pripremiti za sljedeću utakmicu.”

Slijedi povratak u Toronto, gdje će Hrvatska, 3. srpnja u 1 u noći po našem vremenu, igrati protiv moćnog Portugala.

“Poznati teren, ali svaka utakmica je novi izazov pa ćemo se maksimalno pripremiti za nju.”

Iza Šutala je zahtjevno razdoblje uoči samog turnira, što se osjetilo i na otvaranju natjecanja, no stoper Vatrenih podiže razinu forme u ključnom trenutku. Kako gleda na svoje izvedbe kroz ovaj turnir?

“Bio sam ozlijeđen prije Svjetskog, imao sam malo ozljedu. Mislim da kako odmiče turnir tako i ja dolazim u sve bolju formu.”

Iako u igri reprezentacije još uvijek ima prostora za napredak, borbenost i želja unutar momčadi Zlatka Dalića nisu upitni. Na pitanje ima li još rezerve u ovoj momčadi, Šutalo spremno odgovara:

“Uvijek može bolje, to sigurno, ali dajemo sve od sebe, bacamo se na glavu i svaku utakmicu odrađujemo na najbolji mogući način.”