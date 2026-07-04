Vaha za SK upozorava Vatrene nakon ispadanja: Evo što sad čeka Hrvatsku

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AP Photo/Mike Stewart via Guliver

Legendarni nogometni stručnjak Vahid Halilhodžić pomno prati rasplet Svjetskog prvenstva, a nakon bolnog ispadanja reprezentacija Hrvatske te Bosne i Hercegovine u osmini finala, za Sport Klub je ponudio svoju detaljnu analizu.

U svom prepoznatljivom stilu, Halilhodžić je stručno secirao dramatičnu utakmicu Hrvatske s Portugalom, komentirao utjecaj Cristiana Ronalda, pohvalio fenomen Danija Olma, ali i poslao ozbiljno upozorenje pred zahtjevnu smjenu generacija koja neupitno slijedi za obje reprezentacije s ovih prostora.

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Trofejni trener nije krio žaljenje što su se susjedi u istoj fazi natjecanja oprostili od Mundijala, naglasivši pritom jasnu razliku u ambicijama i trenutnoj kvaliteti obiju momčadi. Dok je za Bosnu i Hercegovinu sam plasman u eliminacijsku fazu bio golem uspjeh, Halilhodžić smatra da su apetiti i stvarna moć Vatrenih sezali znatno dalje.

“Emocije su jedno, ali realnost na terenu je drugo. Izuzetno mi je žao što su se i Hrvatska i Bosna i Hercegovina oprostile od turnira u osmini finala. Ipak, moramo biti objektivni – Hrvatska je bila znatno bliže prolasku i imala je igračku kvalitetu i iskustvo za plasman barem u polufinale. Nažalost, na ovakvom nivou natjecanja ne postoji prostor za pogrešku, a o pobjedniku i gubitniku odlučuju isključivo sitnice i trenutačna koncentracija”, rekao je za Sport Klub.

Osvrćući se na dvoboj Hrvatske i Portugala, Halilhodžić je naglasio očitu transformaciju Dalićeve momčadi tijekom utakmice i sporne detalje u samoj završnici.

“Hrvatska u prvom poluvremenu nije dobro izgledala, nisu bili onakvi kakvi su mogli biti. Već u drugom poluvremenu igrali su dobru utakmicu, stvarale su se prilike i šanse, imali su potpuno drugačiji, pobjednički mentalitet. Nažalost, nije se to do kraja isplatilo. Vidio sam te šanse, vidio sam sporne momente… Odluke odlučuje komisija na VAR-u, jesu li oko izjednačenja gola u zadnjoj minuti bili u pravu, to je teško reći, ali eto tako je VAR odlučio, nažalost na štetu Hrvatske. Hrvati su imali veliku priliku za izjednačenje i produžetke, no odluka suca je bila kakva je, pa je Hrvatska s mnogo nezadovoljstva napustila Svjetsko prvenstvo.”

Unatoč porazu i potencijalnim analizama koje slijede, Vaha smatra da ovi igrači ne zaslužuju napade.

“Sad će poslije ove eliminacije doći do puno razmišljanja i kritika, zasluženih i nezasluženih. Međutim, ja mislim da ova generacija, predvođena fenomenom Modrićem, ne zaslužuje nikakvu kritiku jer su napravili toliko dobrih stvari i odigrali dva fenomenalna svjetska prvenstva. To što se desilo je mali detalj koji je dao prednost Portugalu. Ekipa je pružila toliko zadovoljstva hrvatskim navijačima da zaslužuju samo jednu zahvalu i reći: ‘Hvala vam’.”

Što se tiče preostalih ekipa na prvenstvu, Halilhodžić je izrazito jasan. Njegova vizija favorita i dalje stoji.

“Ja sam već pred početak prvenstva rekao da su tri ekipe koje imaju kvalitetu da budu svjetski prvaci: Francuska, Španjolska i Argentina. Za sada su ta moja predviđanja relativno dobra i s pravom se svrstavaju među glavne favorite. Španjolska je stvarno superiornija od Portugala, iako Portugalci imaju izvanredne pojedince. Po meni, veliki problem u portugalskoj igri pravi sam taj Ronaldo, fenomen koji traje već 25 godina. Međutim, u tim godinama vidi se da mu nedostaje taj ritam, da izbjegava malo žešće duele i da se igra kanalizira prema njemu da on postigne gol. To mu po meni malo smeta za odvijanje normalnih ofenzivnih akcija Portugala. Koliko će to trajati nije moj problem, to je problem trenera Portugala, ali za mene je u susretu Portugala i Španjolske apsolutni favorit Španjolska.”

Halilhodžića posebno oduševljava igra Danija Olma, španjolskog reprezentativca i bivšeg igrača Dinama.

“Nisam očekivao takve visine, iako sam gledao par utakmica Dinama s njim. On je taj igrač, s Oršićem, koji je pravio razliku. Sad je izrastao u vodećeg igrača Španjolske. Njegova imaginacija, improvizacija u napadačkim akcijama, ta lopta koja ide tamo gdje ti ne gledaš… Strahovito je važan za te završne akcije. Uvijek je tu, pritiska i, iako nije uvijek strijelac, on je taj koji daje zadnji pas. Vrlo važna karika u organizaciji ofenzivne igre Španjolaca.”

Na pitanje o tome što čeka Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu nakon ispadanja, Halilhodžić ističe nužnost opreza i temeljite analize.

“Za BiH je veliki uspjeh dokle su došli. Imaju mlade igrače, ali oni su još daleko od onih koji mogu konkurirati velikim ekipama. Treba tu puno rada i odricanja da dođu do tog nivoa, a ne treba ih previše dizati jer to može negativno utjecati. S druge strane, na Hrvatskoj je sada da pomno razmisli što i kako dalje. Od Perišića, Modrića i svih ostalih igrača, do izbornika Dalića… Velika pitanja se sada mogu postaviti za razvoj i budućnost hrvatskog nogometa.”