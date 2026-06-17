UŽIVO OD 22 / Stigli su sastavi za spektakl u Dallasu: Dalić iznenadio i ostavio senatora na klupi

Zlatko Dalić nije odstupao od najavljenog pa će Hrvatska protiv Engleske zaigrati s trojicom u obrani. No, hrvatski izbornik ipak je iznenadio jer je Matea Kovačića ostavio na klupi.

Postava Hrvatske: Livaković - Šutalo, Vušković, Gvardiol - Stanišić, Modrić, Petar Sučić, Perišić - Baturina, Mario Pašalić - Musa

Thomas Tuchel iznenadio je sa sastavom jer je Bukaya Saku, jednu od zvijezda, ostavio na klupi za utakmicu s Vatrenima.

Postava Engleske: Pickford - James, Stone, Konsa, O'Reilly - Anderson, Rice - Madueke, Bellingham, Gordon - Kane