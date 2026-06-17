UŽIVO OD 22 / Stigli su sastavi za spektakl u Dallasu: Dalić iznenadio i ostavio senatora na klupi

Na startu SP-a Hrvatska i Engleska, stari poznanici i veliki rivali traže prve bodove. Sve što se događa u Dallasu možete pratiti na stranicama Sportkluba gdje ćete moći i pratiti tekstalni prijenos utakmica. Na HRT 2 u 22 sata počinje velika bitka!
Traje intoniranje himni
Prvo je na AT&T stadionu puštena "Bože, čuvaj kralja", a onda je na red došla hrvatska himna "Lijepa naša".
Dalić objasnio zašto je Kovačić na klupi
Uoči utakmice Zlatko Dalić je za HRT progovorio o početnom sastavu i zašto je umjesto Matea Kovačića u postavu uvrstio Marija Pašalića koji je bio junak u prijateljskoj utakmici sa Slovenijom.
Stigli su sastavi
Zlatko Dalić nije odstupao od najavljenog pa će Hrvatska protiv Engleske zaigrati s trojicom u obrani. No, hrvatski izbornik ipak je iznenadio jer je Matea Kovačića ostavio na klupi.
Postava Hrvatske: Livaković - Šutalo, Vušković, Gvardiol - Stanišić, Modrić, Petar Sučić, Perišić - Baturina, Mario Pašalić - Musa
Thomas Tuchel iznenadio je sa sastavom jer je Bukaya Saku, jednu od zvijezda, ostavio na klupi za utakmicu s Vatrenima.
Postava Engleske: Pickford - James, Stone, Konsa, O'Reilly - Anderson, Rice - Madueke, Bellingham, Gordon - Kane
VIDEO / Za Vatrene ništa nije teško
Hrvatski navijači su u Dallas stizali s različitih strana svijeta.
Procurio sastav Engleske za okršaj s Hrvatskom?
Prema pisanju engleskih medija, čini se da se Thomas Tuchel odlučio za istih 11 koja je igrala protiv Kostarike.
Ovo je vjerojatni sastav Hrvatske za utakmicu s Engleskom
Hrvatska će protiv Engleske gotovo sigurno zaigrati u formaciji 3-4-2-1, koju je izbornik već testirao protiv Brazila, Belgije i Kolumbije. Ovdje je sastav.
Rakitić se oglasio uoči okršaja Hrvatske i Engleske
Uoči ovog velikog okršaja oglasio se bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić. Evo što je poručio.
Francuz će suditi utakmicu
Glavni sudac bit će Francuz Clément Turpin, jedan od najpoznatijih europskih sudaca. Pomagat će mu sunarodnjaci Nicolas Danos i Benjamin Pages. Četvrti sudac bit će Meksikanka Katia Garcia, a rezervna pomoćna sutkinja Sandra Ramirez, također iz Meksika.
ANKETA/ Hoće li Hrvatska pobjedom otvoriti SP?
Hrvatska večeras u 22 sata po srednjeuropskom vremenu igra prvu utakmicu skupine L Svjetskog prvenstva protiv Engleske. Ovdje možete dati svoj glas.
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