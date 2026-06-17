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UŽIVO OD 22 / Stigli su sastavi za spektakl u Dallasu: Dalić iznenadio i ostavio senatora na klupi

FIFA World Cup 17. lip 202621:53 > 21:54 0 komentara
AP Photo/Darko Bandic via Guliver Image

Na startu SP-a Hrvatska i Engleska, stari poznanici i veliki rivali traže prve bodove. Sve što se događa u Dallasu možete pratiti na stranicama Sportkluba gdje ćete moći i pratiti tekstalni prijenos utakmica. Na HRT 2 u 22 sata počinje velika bitka!

21:54

Traje intoniranje himni

Prvo je na AT&T stadionu puštena "Bože, čuvaj kralja", a onda je na red došla hrvatska himna "Lijepa naša".

21:32

Dalić objasnio zašto je Kovačić na klupi

Uoči utakmice Zlatko Dalić je za HRT progovorio o početnom sastavu i zašto je umjesto Matea Kovačića u postavu uvrstio Marija Pašalića koji je bio junak u prijateljskoj utakmici sa Slovenijom. 

20:34

Stigli su sastavi

Zlatko Dalić nije odstupao od najavljenog pa će Hrvatska protiv Engleske zaigrati s trojicom u obrani. No, hrvatski izbornik ipak je iznenadio jer je Matea Kovačića ostavio na klupi. 

Postava Hrvatske: Livaković - Šutalo, Vušković, Gvardiol - Stanišić, Modrić, Petar Sučić, Perišić - Baturina, Mario Pašalić - Musa  

Thomas Tuchel iznenadio je sa sastavom jer je Bukaya Saku, jednu od zvijezda, ostavio na klupi za utakmicu s Vatrenima.

Postava Engleske: Pickford - James, Stone, Konsa, O'Reilly - Anderson, Rice - Madueke, Bellingham, Gordon - Kane 

19:52

VIDEO / Za Vatrene ništa nije teško

Hrvatski navijači su u Dallas stizali s različitih strana svijeta. 

17:51

Procurio sastav Engleske za okršaj s Hrvatskom?

Prema pisanju engleskih medija, čini se da se Thomas Tuchel odlučio za istih 11 koja je igrala protiv Kostarike.

17:50

Ovo je vjerojatni sastav Hrvatske za utakmicu s Engleskom

Hrvatska će protiv Engleske gotovo sigurno zaigrati u formaciji 3-4-2-1, koju je izbornik već testirao protiv Brazila, Belgije i Kolumbije. Ovdje je sastav.

17:48

Rakitić se oglasio uoči okršaja Hrvatske i Engleske

Uoči ovog velikog okršaja oglasio se bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić. Evo što je poručio.

17:46

Francuz će suditi utakmicu

Glavni sudac bit će Francuz Clément Turpin, jedan od najpoznatijih europskih sudaca. Pomagat će mu sunarodnjaci Nicolas Danos i Benjamin Pages. Četvrti sudac bit će Meksikanka Katia Garcia, a rezervna pomoćna sutkinja Sandra Ramirez, također iz Meksika.

17:32

ANKETA/ Hoće li Hrvatska pobjedom otvoriti SP?

Hrvatska večeras u 22 sata po srednjeuropskom vremenu igra prvu utakmicu skupine L Svjetskog prvenstva protiv Engleske. Ovdje možete dati svoj glas.

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