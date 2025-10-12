VIDEO / Vatreni pobjedom u Varaždinu gotovo osigurali SP, no neki se igrači moraju zamisliti!

Nogometaši Hrvatske pobijedili su u Varaždinu s 3-0 (1-0) Gibraltar u kvalifikacijskoj skupini L za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine čime su došli na milimetar do novog plasmana na veliku scenu.

Prvi gol na utakmici postigao je Toni Fruk u 30. minuti, što je bio njegov premijerni pogodak u reprezentativnom dresu. Sve do 78. minute bilo je minimalnih 1-0 kada je novi hrvatski gol postigao Luka Sučić. I njemu je to bio prvi gol u hrvatskom dresu. U 96. minuti je Martin Erlić zabio za konačnih 3-0.

Hrvatska je ovom pobjedom došla na milimetar do potvrde plasmana na Svjetsko prvenstvo. Hrvatska ima tri boda više od Češke, kao i četiri više od Farskih otoka. Uz to, Hrvatska ima utakmicu manje od oba rivala, ali i daleko bolju razliku pogodaka.

Nekoliko posve ludih rezultata se mora posložiti u studenome da Hrvatska sklizne s prvog mjesta ljestvice, a da se odagna i posljednji mali upitnik Hrvatska u posljednja dva ogleda mora uzeti tek jedan bod. Ispred Hrvatske su domaći dvoboj protiv Farskih otoka i za kraj gostovanje u Crnoj Gori.

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić odlučio je prije ogleda protiv Gibraltara promijeniti kompletnu udarnu momčad u odnosu na utakmicu u Pragu protiv Češke u četvrtak. Na vrata je stao Kotarski, vratio se u sastav oporavljeni Kovačić, obranu su držali Pongračić i Erlić, nakon dugo vremena je zaigrao Bradarić, kreatori su bili Baturina, Fruk i Majer, dok je u napadu bio Ivanović.

Hrvatska je, dakako, zagospodarila travnjakom od samog početka, a prvu veću šansu imao je Fruk u sedmoj minuti. Ubačaj Majera samo je kratko odbio vratar Gibraltara, ali volej pokušaj igrača Rijeke nije bio precizan, premda je situacija bila vrlo obećavajuća.

U 10. minuti je neprecizan bio Marco Pašalić nakon akcije Bradarića i Majera, dok su u 14. minuti zaprijetili gosti. U bliži kut je pucao Richards, ali spreman je na to bio Kotarski.

Uslijedila je potom još žešća ofenziva hrvatskih igrača. U 19. minuti Majer nije iskoristio pogrešku u suparničkoj obrani već je njegov udarac glavom obranio Hankins. Četiri minute kasnije okvir vrata je spasio goste, vratnicu je pogodio Marco Pašalić.

Nastavljeni su napadi Hrvatske u valovima i gosti su kapitulirali nakon pola sata igre. Nakon ubačaja Pašalića loptu je dočekao Fruk i glavom zabio za 1-0, svoj premijerni pogodak u reprezentativnom dresu. Bio je to rezultat prvih 45 minuta.

U drugom poluvremenu nastavljeni su naleti Hrvatske. U uvodnim minutama nastavka jednom je zaprijetio Luka Sučić, a dva puta Ivanović, no rezultat je i dalje bio minimalnih 1-0.

U 55. minuti dosuđen je jedanaesterac za Hrvatsku nakon prekršaja na Fruku. Loptu na bijelu točku je namjestio Majer, ali je njegov udarac zaustavio vratar Gibraltara Hankins. U 69. minuti izbornik Dalić se odlučio za potez koji vjerojatno nije bio u njegovim planovima na startu utakmice te je u igru uveo Modrića, Kramarića i Perišića.

I u završnom dijelu susreta nastavljeni su napadi Hrvatske i prilično dobre obrambene reakcije Gibraltara. U 74. minuti je pucao Pašalić, potom je pokušao Kramarić, a do drugog gola Hrvatska je stigla u 78. minuti. Nakon ubačaja Bradarića prvo je pucao Majer. Suparnički vratar je odbio do Luke Sučića koji je bio miran i precizan za 2-0.

Novu veliku šansu imala je Hrvatska u 87. minuti. Sve je sam obavio Modrić i dobro je pucao s vrha šesnaesterca, ali je suparnička obrana krajnjima naporima spriječila novi primljeni pogodak. Varaždinska je priča zaključena u 96. minuti kada je Erlić postigao pogodak za konačnih 3-0.

Pet minuta nadoknade

Opasno Modrić, korner za Vatrenere

Modrić se sjajnom fintom riješio suparnika te je uputio udarac sa 16 metara koji je ušao u gol, ali branič Gibraltara se junački bacio i glavom otklonio opasnost u korner.

Luka Sučić iz gužve za 2:0!

Luka Sučić iz gužve za 2:0! Pogledajte kako.

Perišić ubacio, Kramarić glavom u golmana

Perišić ubacio, Kramarić glavom u golmana

Ulaze Modrić, Perišić i Kramarić

Ulaze Modrić, Perišić i Kramarić, a izlaze Ivanović, Baturina, Kovačić

Clinton je ušao umjesto Perere

Clinton je ušao umjesto Perere.

Ivanović opet u blok

Ivanović se izborio za prostor za šut, no u posljednji trenutak ga je blokirao gostujući branič.

Pongračić je napustio igru zbog ozljede, ušao je Gvardiol

Pongračić je napustio igru zbog ozljede, ušao je Joško Gvardiol

VIDEO Majer je promašio kazneni udarac

Majer je promašio kazneni udarac, pogledajte kako.

Kazneni udarac za Hrvatsku

Fruk je srušen, sudac pokazao na bijelu točku. 

