UŽIVO OD 20:45 / HRVATSKA – FARSKI OTOCI Vatreni traže matematičku potvrdu plasmana na SP

Hrvatska nogometna reprezentacija od 20:45 na Rujevici igra susret 7. kola skupine L kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Momčad Zlatka Dalića dočekuje reprezentaciju Farskih Otoka, a dovoljan joj je i bod kako bi i matematički osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo koje će iduće godine ugostiti SAD, Kanada i Meksiko. Tekstualni prijenos utakmice pratite na Sport Klubu!
16:18
Perišić: Polako mi se bliži kraj
Susret je uz izbornika Dalića najavio i Ivan Perišić.
16:18
Dalić najavio nezgodnog protivnika, novinar ga nasmijao
Hrvatska nogometna reprezentacija u petak na Rujevici dočekuje Farske Otoke u utakmici u kojoj matematički može potvrditi plasman na SP, a susret je najavio izbornik Zlatko Dalić.
16:16
Dalić priprema iznenađenje
16:14
Tablica hrvatske skupine
16:13
Koeficijenti
Pobjeda Hrvatske – 1.15
Neriješeno – 10.0
Pobjeda Farskih otoka – 30.0
16:11
Izostanci
Jedini potvrđeni izostanak je Martin Erlić. Iako stoper Midtjyllanda trenira s reprezentacijom, Dalić je najavio da ga večeras ipak neće koristiti.
16:10
Tko sudi?
Utakmicu će voditi Aliyar Aghayev, sudac iz Azerbajdžana.
