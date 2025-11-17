UŽIVO OD 20:45 / CRNA GORA – HRVATSKA Vatreni u Podgorici traže pobjedu i nadaju se kiksu Njemačke

Hrvatska i Crna Gora večeras u 20:45 u Podgorici igraju posljednje kolo skupine L kvalifikacija za SP. Momčad Zlatka Dalića već je osigurala prvo mjesto i izravan plasman na Mundijal u SAD-u, Kanadi i Meksiku, ali utakmica i dalje nosi važan ulog – borbu za prvi jakosni šešir. Da bi Hrvatska bila u njemu, trebala su se ispuniti tri uvjeta: pobjeda Norveške protiv Italije (što se već sinoć dogodilo), pobjeda Hrvatske nad Crnom Gorom te da Njemačka večeras ne pobijedi Slovačku. Tekstualni prijenos utakmice pratite na Sport Klubu!
Ovo je vjerojatni sastav Hrvatske protiv Crne Gore
Očekuje se da će tu biti 5-6 novih imena koji će osvježiti postavu, no dvije su stvari sigurne...
Crnogorska policija oglasila se o napadu na Hrvate
Navijači Hrvatske napadnuti u Crnoj Gori!
Skupina navijača iz Hrvatske napadnuta je u mjestu Ugnji, na magistralnoj cesti između Cetinja i Budve. Više pročitajte OVDJE.
Vučinić: Poštujemo Hrvatsku, ali nema straha
"Igramo protiv ekipe koja je u vrhu europskog i svjetskog nogometa, to nam je samo motiv da damo što više i idemo, zašto ne, na pobjedu", rekao je izbornik Crne Gore Mirko Vučinić na konferenciji za medije.
Dalić: Dat ćemo šansu onima koji nisu igrali
Tablica hrvatske skupine
Pogledajte kako je Norveška pomogla Hrvatskoj
Norveška je sinoć u posljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo svladala Italiju s 4:1 i tako s maksimalnim učinkom, osam pobjeda u osam utakmica, osigurala plasman na Mundijal. Ovo su dobre vijesti za Hrvatsku, jer Italija više ne može biti ispred nje u prvoj jakosnoj skupini ždrijeba. Pogotke s utakmice pogledajte OVDJE.
Tko nedostaje izborniku Daliću?
Svi pozvani reprezentativci su spremni, osim Luke Vuškovića, koji se za ovu utakmicu priključio U-21 selekciji za sutrašnji dvoboj protiv Mađarske.
Koeficijenti
Pobjeda Crna Gore 8.50
Neriješeno 5.20
Pobjeda Hrvatske 1.45
Tko sudi dvoboj u Podgorici?
Utakmicu će voditi turski sudac Halil Umut Meler.
