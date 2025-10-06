UŽIVO

UŽIVO / Dalić se obraća javnosti pred utakmice s Češkom i Gibraltarom

FIFA World Cup 6. lis 202510:55 > 11:00 0 komentara
Jonathan Moscrop Sportimage via Guliver

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić od 11 sati održat će press konferenciju pred okupljanje Vatrenih i utakmica s Češkom u Pragu (9. listopada) i Gibraltarom (12. listopada) u Varaždinu u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026.

11:00

Zašto Dalić zanemaruje jednog golmana?

Hrvatski vratar Kristijan Kahlina koji brani za Charlotte FC u MLS-u iza sebe ima 11 utakmica bez primljenog pogotka u ovoj sezoni, ali unatoč dobroj formi još nije dobio poziv Zlatka Dalića u hrvatsku reprezentaciju. Više pročitajte OVDJE.

10:57

Bez Stanišića, pozvan Bradarić

Dalić za ovaj ciklus ne može računati na ozlijeđenog braniča Josipa Stanišića iz Bayerna, umjesto njega u reprezentaciji je lijevi bek Domagoj Bradarić (Verona).

10:57

Hrvatska je prva u skupini

Hrvatska je vodeća reprezentacija u skupini L s 12 osvojenih bodova iz četiri utakmice, Češka ima isti broj bodova, ali i utakmicu više. Farski Otoci i Crna Gora s po šest bodova iz pet utakmica drže treće i četvrto mjesto, a Gibraltar je posljednji bez osvojenog boda. Samo pobjednik skupine ide izravno na Svjetsko prvenstvo.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - FIFA World Cup