Utakmica Hrvatske U-21 i Turske će se ipak nastaviti

Kvalifikacijska utakmica za Euro U-21 nogometaša Hrvatske i Turske u Osijeku prekinuta je u 35. minuti jer se srušio turski izbornik Egemen Korkmaz.
Korkmaz je iznerviran odlukom švicarskog suca Alessandra Dudica u ljutnji pokušao skinuti sako, poskliznuo se i pao, te udario glavom u pod. Hitna služba ga je prevezla s terena.
Zadnje informacije govore kako je turski izbornik izvan životne opasnosti. Pri svijesti je, a zadobio je hematom u predjelu obrve, te će odraditi CT snimanje kako bi se utvrdilo radi li se o ozbiljnijem ili opasnijem slučaju. Hematom kod obrve je nakupina krvi u potkožnom tkivu nastala nakon udarca ili druge ozljede tog područja.
Službeni spiker na Opus Areni rekao je da će se utakmica nastaviti u 19.50 sati.
