UEFA rangirala ponašanje navijača: Od Hrvata su lošiji samo Albanci

UEFA je rangirala navijače prema njihovom ponašanju na utakmicama.

Prema standardima europske kuće nogometa, bodovi za ponašanje navijača dodjeljuju se za pljesak protivničkoj momčadi, koreografije navijača, pjesme potpore unatoč lošem rezultatu, ovacije protivničkom igraču i slične pozitivne geste.

S druge strane, bodovi se oduzimaju zbog utrčavanja na teren, uvredljivih pjesama ili povika, upotrebe ili bacanja pirotehničkih sredstava, korištenja laserskih pokazivača, nasilja na ili oko stadiona te zbog rasizma i diskriminacije.

Prema ljestvici, navijači koji se najbolje ponašaju su s Farskih Otoka, a pri vrhu su još Moldavija, Kazahstan, Litva, Luksemburg i Engleska.

Zbog čestih kazni i incidenata Hrvatska je druga najlošije ocijenjena. Gori su samo navijači Albanije, dok su malo bolji navijači Srbije, Bosne i Hercegovine, Cipra i Turske.