Turska svrgnula mlade Vatrene s vrha kvalifikacijske skupine za Euro

Podijeli :

ArturxStabulnieks via Guliver Image

Turska nogometna reprezentacija do 21 godine svladala je u Istanbulu vršnjake iz Ukrajine s 1:0 u skupini H kvalifikacija za Europsko prvenstvo gdje nastupa i Hrvatska.

Ranije tijekom kvalifikacija izabranici Ivice Olića su pobijedili kao domaćini Ukrajinu U21 s minimalnih 1-0, a istim su rezultatom slavili i mladi Turci protiv istog suparnika. Utakmica je odlučena u 73. minuti kada je jedini pogodak postigao Ilkhan.

Hrvatska U21 je u prvom nastupu ove skupine odigrala 1:1 u Trabzonu kod Turske U21.

Na ljestvici sada vodi Turska U21 koja ima osam bodova. Bod manje ima Hrvatska U21, ali i utakmicu manje. Treća Ukrajina U21 ima četiri boda nakon četiri nastupa. Mađarska U21 je na tri boda iz tri utakmice.

Mlada reprezentacija Hrvatske u utorak će gostovati kod Mađarske U21.