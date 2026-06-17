Tuchel posebno pohvalio jednog Vatrenog: ‘Može lijevom nogom, može desnom, nevjerojatno’

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Hrvatska večeras započinje put na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Vatrenima je prvi protivnik Engleska, a igra se od 22 sata po našem vremenu u Dallasu.

Engleska javnost ima visoka očekivanja, baš kao i njezin izbornik Thomas Tuchel. Engleski je izbornik u najavi utakmice posebno izdvojio jednog Vatrenog, Ivana Perišića.

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“Imaju i Perišića, koji je uvijek prijetnja s centriranjima. To je jedan od najopasnijih centaršutera u svjetskom nogometu, može lijevom nogom, desnom nogom, ne treba mu čak ni prostor za centaršut. To je nevjerojatno. I jaki su u prekidima.”

Još prije toga izabrao je dvojicu igrača kao svojevrsnu jezgru reprezentacije.

“Od trojke u veznom redu, koja je bila jezgra Hrvatske, ostali su samo Kovačić i Modrić. Sada igraju u dvojci u veznom redu. Igraju s fluidnim brojevima 10 i krilnim bekovima. Ali jezgru i dalje čine Modrić i Kovačić. To je iskusna momčad, iskusan trener, u turnirskom nokaut nogometu. To je vrhunska nogometna nacija i vrlo jak protivnik. Težište u njihovoj igri prebacilo se u trojku pozadi, očekujemo.”