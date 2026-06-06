Tuchel o početnoj postavi za Hrvatsku: ‘To bi me izludilo’

Podijeli :

AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver

Bliži se susret Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu, a Thomas Tuchel iz dana u dan bombardiran je istim pitanjem - tko će zaigrati u početnih 11?

Engleska nogometna reprezentacija privodi kraju svoje pripreme u Miamiju za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, a izbornik Thomas Tuchel ne skriva veliko zadovoljstvo stanjem u svojoj momčadi. Za razliku od svojih prethodnika koji su na velika natjecanja redovito vodili načete ili nespremne zvijezde, njemački strateg na klupi Tri lava uoči premijere s Hrvatskom (17. lipnja) nema apsolutno nikakvih problema s izostancima.

Kraj najveće kontroverze SP-a: Riješeno je pitanje viza Iranaca Šok za Nijemce: Mladi dragulj Bayerna ozlijedio se na treningu i propustit će SP

“Ja sam vrlo sretan izbornik jer sam mogao izabrati skupinu igrača i otići na Svjetsko prvenstvo s točno onim ljudima koje sam sam odabrao”, izjavio je Tuchel, priznavši da je bio iznimno nervozan proteklih tjedana prateći klupske utakmice i strijeleći pogledom na svaku potencijalnu ozljedu.

“Ovakva vrsta sreće nužna je ako želimo otići daleko. Prelijepo je što sada možemo trenirati s punim sastavom. Svaka utakmica i trening nose rizik, ali kucnimo o drvo i nemojmo previše pričati o tome. Menadžer je sretan i imamo priliku svima dati šansu”, dodao je Nijemac.

Njemački je stručnjak na konferenciji za medije upitan i ono što najviše zanima domaću javnost — zna li već sada početni sastav koji će 17. lipnja suprotstaviti Hrvatskoj na otvaranju Svjetskog prvenstva.

“Još uvijek slažem kockice u glavi”, iskren je bio Tuchel. “Ne želim u ovom trenutku sve svesti na samo jedanaest imena pa da se onda dogodi neka sitna ozljeda ili da netko uđe u utakmicu s lakšom smetnjom i bez potpunog samopouzdanja – to bi me izludilo.”

“Konačne odluke uvijek ćemo donositi u zadnji čas, ali mislim da u glavi imam jasnu sliku o 14 ili 15 startera koji mogu i trebaju igrati za nas te nositi ovu momčad”, zaključio je engleski izbornik, ostavljajući karte skrivenima do samog istrčavanja na teren.