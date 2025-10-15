Svjetsko ipak nije kraj: Kustić računa na Dalića i za Euro 2028.?

Podijeli :

AP Photo/Ebrahim Noroozi via Guliver

Zlatko Dalić je u osam godina vodio Vatrene u 101 utakmici među kojima su i nastupi na pet velikih natjecanja.

Iako su SN pisale da Dalić planira napustiti reprezentaciju nakon Svjetskog prvenstva koje će se 2026. igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku, isti izvor sada tvrdi suprotno.

POVEZANO Dalić najavio oproštaj od Hrvatske? ‘Rekao nam je – to bi bilo to’

Naime, izbornik ima ugovor do kraja Svjetskog prvenstva, no navodno se s predsjednikom Kustićem lako dogovori oko nastavka suradnje te će sve ovisiti o njegovog odluci.

“Neke njegove izjave mogle bi sugerirati i da razmišlja o kraju, međutim znamo da su Kustić i Dalić već razgovarali na tu temu te da u HNS-u vjeruju, očekuju i računaju na Dalića i za Euro 2028. godine. Isto tako poznato nam je da se izbornik ne misli umiroviti tako skoro, da ima trenerskih i natjecateljskoj motiva. Zacijelo bi ponuda nekog velikog kluba s kojim bi se mogao boriti za velike trofeje mogla biti razlog da krene dalje, ali u protivnom još jedan ciklus s hrvatskom reprezentacijom vrlo je izgledan”, objašnjava isti izvor.