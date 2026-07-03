Svjetski mediji se naklonili Modriću: ‘Luka, hvala ti za sve!’

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xxBorisxKovacevx via Guliver

Iako to još nije potvrdio, po svemu sudeći Luki Modriću utakmica s Portugalom i poraz 1:2 u šesnaestini finala SP-a u Torontu vjerojatno je bila zadnja za reprezentaciju.

Najveći globalni medijski giganti, poput uglednih BBC-ja i CBS-a, odmah su nakon utakmice na svojim Instagram profilima posvetili posebne objave našem kapetanu, birajući najljepše moguće riječi za sve što je pružio nogometu.

Pogledajte kakve je sve objave dobio:

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli DAZN Fútbol (@dazn_futbol)

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Match of the Day (@bbcfootball)