Svjetski mediji se naklonili Modriću: ‘Luka, hvala ti za sve!’

Iako to još nije potvrdio, po svemu sudeći Luki Modriću utakmica s Portugalom i poraz 1:2 u šesnaestini finala SP-a u Torontu vjerojatno je bila zadnja za reprezentaciju.
Najveći globalni medijski giganti, poput uglednih BBC-ja i CBS-a, odmah su nakon utakmice na svojim Instagram profilima posvetili posebne objave našem kapetanu, birajući najljepše moguće riječi za sve što je pružio nogometu.
Pogledajte kakve je sve objave dobio:
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