Svetina spreman odstupiti, ali ima jedan uvjet!

Prije samog početka Izvršnog odbora HNS-a u 12 sati, procurile su neke informacije.

Podsjetimo, iza Nove godine u ugostiteljskom objektu Udovica, na pola puta između Mostara i Čitluka, „slučajno“ su se susreli bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić, glavni tajnik HNS-a Tomislav Svetina i direktor Lokomotive Božidar Šikić.

Izvršni odbor HNS-a: Kustić pod pritiskom smjenjuje Svetinu, ima li devet ruku?

Kako doznajemo, Svetina, zbog kojeg je predsjednik HNS-a Marijan Kustić sazvao Izvršni odbor, navodno je spreman odstupiti. No, postoji jedan uvjet – da ga ne pokušaju smijeniti s mjesta predsjednika u Zagrebačkom nogometnom savezu.

Također, zanimljivo je i pitanje što će biti s Šikićem.

Uskoro opširnije…