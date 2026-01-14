Svetina: Ne želim ukaljati HNS-ov i svoj ugled

Podijeli :

N1

U Zagrebu je u sjedištu Hrvatskog nogometnog saveza održana sjednica Izvršnog odbora HNS-a, a među ostalim, donesena je odluka o imenovanju novog glavnog tajnika Saveza.

Izvršni odbor prihvatio je podnesenu ostavku dosadašnjeg glavnog tajnika, Tomislava Svetine, te je na prijedlog predsjednika Marijana Kustića na funkciju prvog operativca Saveza imenovao dr. Josipa Tomaška, dosadašnjeg zamjenika glavnog tajnika, prenosi HNS.

“Uspjesi Hrvatskog nogometnog saveza utemeljeni su na zajedništvu svih dionika HNS-a. Kao glavni tajnik, ne želim biti sredstvo kojim se pokušava to jedinstvo narušiti i ukaljati ugled, kako moj tako i HNS-a te sam stoga odlučio podnijeti ostavku na mjesto glavnog tajnika HNS-a. U novonastaloj atmosferi stvorio se veliki pritisak na Savez i zbog toga smatram ovakav potez naodgovornijim prema Savezu, predsjedniku Kustiću i kolegama u Izvršnom odboru”, poručio je dosadašnji glavni tajnik HNS-a Tomislav Svetina.

Kraj drame: Svetina zbog Mamića odlučio odstupiti, evo tko će ga naslijediti!

Izvršni odbor je na poziciju glavnog tajnika imenovao dr. Josipa Tomaška, dosadašnjeg zamjenika glavnog tajnika i voditelja natjecanja HNS-a. Tijekom svog djelovanja u HNS-u od 2013. godine, Tomaško je obavljao i funkcije tajnika mlađih reprezentativnih uzrasta i voditelja odjela međunarodnih poslova. Tomaško je doktorirao na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, a 2021. godine završio je prestižnu Uefinu edukaciju “Diploma in Football Leadership and Management” kao jedan od najboljih polaznika.

“Zahvaljujem Izvršnom odboru koji je još jednom iskazao jedinstvo u svom djelovanju. Razumijem ovakvu odluku g. Svetine te mu zahvaljuem na doprinosu koji je kao glavni tajnik dao uspjesima Saveza u proteklom razdoblju. Raduje me što na poziciju glavnog tajnika promoviramo Josipa koji se dokazao kroz dugogodišnji rad u HNS-u pri čemu je dobro upoznao praktički sve segmente djelovanja Saveza, a posebno reprezentacije, natjecanja i međunarodne odnose što je za poziciju glavnog tajnika izuzetno važno. Radi se o odličnom obrazovanom, predanom i vrijednom djelatniku koji ima naše puno povjerenje te mu ovim putem čestitam i želim puno uspjeha na novoj poziciji”, izjavio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Izvršni odbor usvojio je propozicije natjecanja završnice kadeta i juniora u malom nogometu te je donio odluku o popuni Prve NL kadeta i juniora u natjecateljskoj godini 2026./27. Nadalje, donesena je odluka o vodstvu natjecanja mlađih uzrasta u malom nogometu na razini središta HNS-a. Također, donesena je odluka o potvrdi izmjena Statuta Nogometne akademije HNS-a.