Švedski sudac o poništenom golu Hrvatske: ‘Imamo dokaz’

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AP Photo/Mike Stewart via Guliver

Ispadanje Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva nakon poraza od Portugala (2:1) ostalo je u sjeni dramatične završnice i poništenog pogotka Joška Gvardiola za 2:2 u sudačkoj nadoknadi.

Dok su navijači i igrači ostali u nevjerici, licencirani švedski sudac Victor, autor popularnog kanala “Referee Channel”, detaljno je analizirao situaciju i ponudio stručno objašnjenje koje je razjasnilo cijelu zbrku oko VAR provjere.

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Mnoge je gledatelje bunilo što se zapravo dogodilo u začetku akcije jer je u prvom planu bilo zaleđe. Švedski sudac pojašnjava kako je tehnologija odigrala presudnu ulogu:

“Kod prvog dodavanja, nitko nije bio u zaleđu. No, senzor je pokazao da je bilo dodatnog dodira hrvatskog napadača. To se smatra novim dodavanjem i novom akcijom. No, many raspravljaju i o tome što je branič Portugala dirao loptu nakon Matanovića”, rekao je prema pisanju Indexa.

Nakon tog dodira loptu je skrenuo i portugalski branič, što je bio drugi razlog žestokih rasprava. Prema pravilima nogometne igre, zaleđe bi bilo poništeno da je Portugalac namjerno igrao loptom, no Victor ističe da to ovdje nije bio slučaj.

“Da je njegov dodir bio namjeran, onda ne bi bilo zaleđa. Po pravilima je namjerno igranje loptom ono kad ju igrač ima pod kontrolom. Ako pogledate situaciju, branič je gledao što će napadač napraviti. Iz toga morate zaključiti je li namjerno igrao loptom. Vidimo da je između njega i Matanovića jako mala udaljenost, sagnuo se i ovo se ne može smatrati namjernim igranjem loptom. Ovo ne isključuje mogućnost zaleđa”, rekao je.

Upravo je to pitanje najviše mučilo hrvatsku javnost – ako je senzor već dokazao Matanovićev dodir, zašto je glavni sudac morao sam pregledavati snimku?

“Zbog toga je VAR i pozvao suca, da vidi je li portugalski branič namjerno igrao loptom, to je ključno. Ovo je zaleđe jer imamo dokaz da je Matanović igrao loptom.”

Zanimljivo je da se u analizi nije otvaralo pitanje je li lopta okrznula samo Matanovićevu kosu. Prema službenim FIFA-inim pravilima, kosa se smatra dijelom tijela samo ako značajno utječe na kretanje ili putanju lopte, što se uglavnom odnosi na specifične situacije poput veće količine kose ili punđe na vrhu glave.