Švedski sudac o penalu: ‘Vlašić je napravio tri prekršaja’

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William Volcov Brazil Photo Press IMAGO via Guliver

Hrvatska je dramatičnim porazom 2:1 od Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva završila svoj put na turniru. Bila je to utakmica prepuna tenzija i spornih situacija, u kojoj su VAR provjere krojile sudbinu s obje strane – od poništenih pogodaka Cristiana Ronalda i Petra Sučića, pa sve do nepriznatog gola Joška Gvardiola za 2:2 u samoj završnici.

Ipak, trenutak koji je prelomio susret dogodio se u hrvatskom šesnaestercu kada je nakon VAR intervencije dosuđen kazneni udarac iz kojeg je Ronaldo donio izjednačenje Portugalu. Norveški arbitar Espen Eskås isprva je odmahnuo rukom na duel Nikole Vlašića i Gabrija Veige, no nakon poziva iz VAR sobe i pregleda snimke procijenio je da je riječ o prekršaju za najstrožu kaznu.

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Dok u Hrvatskoj pljušte rasprave o opravdanosti te odluke, poznati švedski licencirani sudac Victor, koji vodi popularni analitički kanal Referee Channel, detaljno je secirao spornu situaciju. Njegov zaključak nimalo se neće svidjeti navijačima Vatrenih jer tvrdi da je kazneni udarac potpuno čist, i to iz više razloga.

“Sudac je dosudio penal zbog držanja. S obzirom na dosadašnju praksu na Svjetskom prvenstvu, prag što se smatra kažnjivim povlačenjem je vrlo visok. Iz te perspektive, nije očekivano da se VAR uključi. Ali, striktno se držeći pravila, bilo je povlačenja”, prenosi Index.

Međutim, švedski stručnjak naglašava kako se većina analizama fokusirala na pogrešan detalj te da je hrvatski veznjak unutar iste akcije nanizao seriju prekršaja.

“No, bilo je puno više toga nego držanje. Mnogi su propustili što se dogodilo prije držanja. Vlašić je očito udario napadača po licu. Čak i da nije bilo držanja, trebao je biti penal zbog tog udarca. Nakon držanja, napravio je kontakt i s nogama napadača. Srušio ga je. Vlašić je zapravo napravio tri prekršaja i zato je to penal.”

Ekspertiza s Referee Channela u potpunosti opravdava reakciju iz VAR sobe, dodajući da je hrvatski reprezentativac u ovoj situaciji prošao čak i dobro jer je morao biti strože sankcioniran.

“Najočitiji je bio udarac po licu. VAR je bio u pravu što se uključio i prepoznao to kao očitu grešku suca. S obzirom na to da je igrač mogao igrati loptom, trebao je branič dobiti i žuti karton jer je spriječio izglednu šansu, a nije htio ni igrati loptom.”