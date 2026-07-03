Šutalo se oglasio na društvenim mrežama: Evo što je poručio navijačima

Podijeli :

AP Photo/Stephanie Scarbrough via Guliver

Hrvatski reprezentativac Josip Šutalo oglasio se na društvenim mrežama nakon 1:2 poraza Hrvatske od Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva.

Hrvatski branič emotivnom porukom javio se navijačima nakon što su Vatreni eliminirani s Mundijala.

Rakitić za N1 govorio o budućnosti Dalića pa poručio Vatrenima: ‘Budite tužni i ljutiti’

“Teško je pronaći riječi nakon ovakvog kraja. Boli, jer smo dali sve, srce, snagu i vjeru do zadnje sekunde”, napisao je Šutalo i dodao:

“Ali ponos ostaje! Na ovu momčad, na svaki trenutak u ovom dresu i na vas koji ste bili uz nas. Hvala vam. Hrvatska uvijek!”