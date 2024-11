Šutalo: Ne volim komentirati sudačke odluke, ali…

“Od početka smo dominirali, sve do crvenog kartona. Ne volim komentirati sudačke odluke, ali smatram da to nije bilo najkorektnije. Dobro smo se borili i držali do samog kraja. Nismo imali sreće, primili smo gol, ali stvorili smo nekoliko prilika na kraju. Mogli smo izjednačiti. No, sada je fokus na Portugalu,” rekao je Šutalo nakon utakmice.

Modrić ogorčen: ‘Sudac je ubio utakmicu, bio je dosta arogantan’

Unatoč isključenju, Hrvatska je solidno odigrala drugo poluvrijeme, ali nije izdržala.

“Odlično smo odradili utakmicu, ali na kraju nismo uzeli ništa. Isključenje je odlučilo,” izjavio je stoper.

Za nadolazeći susret protiv Portugala, Šutalo je optimističan:

“Idemo po tri boda, kao i uvijek – na pobjedu. Domaća publika bit će nam vjetar u leđa i dat ćemo sve od sebe da odradimo utakmicu na najbolji mogući način.”