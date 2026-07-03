Hrvatska stručnjakinja za VAR secirala sporne odluke u dramatičnom ispadanju Vatrenih

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AP Photo/Mike Stewartvia Guliver

Reakcije nakon dramatičnog ispadanja Hrvatske sa Svjetskog prvenstva i dalje se ne stišavaju, a glavna tema rasprava su dvije ključne VAR odluke – poništeni pogodak Joška Gvardiola u sudačkoj nadoknadi te kazneni udarac iz kojeg je Portugal izjednačio.

Obje sporne situacije detaljno je za Dnevnik Nove TV prokomentirala Lada Rojc, FIFA-ina stručnjakinja za VAR, koja je istaknula važnost povjerenja u modernu tehnologiju.

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Pojasnila je kako lopta s ugrađenim čipom radi na principu napredne tehnologije koja u stotinku sekunde registrira svaki kontakt, uspoređujući grafički prikaz s medicinskim EKG-om.

“Na temelju tog čipa određujemo je li ostvaren kontakt lopte i tijela igrača. Vidjeli ste onaj mali grafički prikaz koji izgleda kao EKG. U trenutku kada je Matanović glavom dodirnuo loptu, tehnologija je registrirala kontakt, a u tom se trenutku, na našu žalost, Pašalić već nalazio u zaleđu.”

Osvrnula se i na komentare zašto računalna grafika nije prikazala dodir portugalskog braniča Veige, istaknuvši da se materijalni dokaz generira samo za situacije koje nisu vidljive golim okom, budući da je taj dodir ionako bio očit cijelom svijetu.

“Ne bih rekla da moramo vjerovati FIFA-i, nego moramo vjerovati tehnologiji. Tehnologija je vrhunska, ne može biti bolja i ona je to pokazala.”

Mnoge je zanimalo i zašto je glavni sudac uopće pozvan pred ekran ako je tehnologija već odradila svoje, no Rojc naglašava da je to primarno bio potez za smirivanje uzavrelih tenzija na terenu u iznimno emotivnom trenutku za cijelu utakmicu.

“Na našu žalost, odluka je bila apsolutno ispravna. Tehnologija nekad pomogne, nekad odmogne, ali to je sport.”

Konačno, FIFA-ina stručnjakinja opravdala je i kazneni udarac dosuđen za Portugal protiv kojeg su Vatreni žestoko prosvjedovali, objasnivši da je držanje obiju ruku na tijelu suparnika u kaznenom prostoru jasan prekršaj te da se u obzir ne uzima samo puki intenzitet, već utjecaj tog kontakta na ravnotežu igrača.

“Vidim Veigu koji cijelo vrijeme prati loptu i vidim Vlašićeve ruke na njegovom tijelu. Ako nema konkretne radnje, onda ne vidim ni razlog zašto bi te ruke uopće bile tamo. Nažalost, imamo držanje igrača s obje ruke. Ne možemo pričati samo o intenzitetu, nego i o utjecaju. Nekad i mali kontakt može imati veliki učinak na igrača, poremetiti mu ravnotežu i utjecati na mogućnost da igra loptom. Upravo se to procjenjuje.”