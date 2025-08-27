Strašan udarac za Hrvatsku: Gvardiol otpao za iduće dvije utakmice?!

Podijeli :

AP Photo/Ebrahim Noroozi via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se idući ponedjeljak.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju čekaju dvije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Prvo gostujući susret kod Farskih otoka 5. rujna, a 8. rujna na Maksimir stiže Crna Gora.

Pred ove utakmice čini se da je izbornik Zlatko Dalić u problemima. Joško Gvardiol upitan je za igranje zbog problema s ozljedom, a da ga možda neće biti, govori i činjenica da je Dalić naknadno pozvao Bornu Sosu.

Stanje Joška Gvardiola trebalo bit biti poznato u ponedjeljak, kada se reprezentacija okuplja.

Popis:

Vratari: Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Dominik Kotarski

Obrambeni: Joško Gvardiol, Josip Juranović, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Martin Erlić, Borna Sosa

Vezni: Luka Modrić, Mario Pašalić, Lovro Majer, Martin Baturina, Kristijan Jakić, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk

Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Franjo Ivanović