Što bi za Hrvatsku značio remi, a što poraz protiv Češke?

Goran Mehkek/CROPIX via Guliver

Ispred hrvatske nogometne reprezentacije možda je i ključna utakmica u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku.

Pobjedom u četvrtak u Pragu protiv Češke, Vatreni bi praktički osigurali plasman na svoje sedmo svjetsko prvenstvo.

“Bilo bi dobro jednom završiti kvalifikacije prije samog kraja, da ne bude zadnja utakmica odlučujuća,” kazao je izbornik Zlatko Dalić na početku priprema.

Vatreni stižu u češku metropolu kao vodeći sastav skupine L sa 12 bodova. U četiri nastupa ostvarili su četiri pobjede uz 17-1 razliku pogodaka.

Identičan broj bodova, ali uz utakmicu više i daleko lošiju razliku pogodaka (11-6) ima Češka. Za domaćine će ogled na Fortuna Areni biti “utakmica istine” jer samo ih pobjeda ostavlja u igri za prvo mjesto koje vodi direktno na World Cup.

Hrvatska bi pobjedom u Pragu pobjegla Česima na tri boda prednosti, a do kraja kvalifikacija imala bi još tri utakmice, dok bi Česima ostala još dva ogleda.

Srebrne i brončane s posljednja dva SP-a, još očekuju domaći ogledi protiv autsajdera Gibraltara i Farskih Otoka, te gostovanje u Crnoj Gori, dok Česi imaju vani Farske Otoke, a kod kuće Gibralar.

Za očekivati je da Česi dobiju obje utakmice, što bi značilo da Vatreni u slučaju praškog slavlja, u zadnja tri kola moraju dohvatiti četiri boda kako bi i matematički bili sigurni. No, u praksi bi u slučaju sutrašnje pobjede, Dalićevim odabranicima trebala još jedna pobjeda u zadnja tri kola za potvrdu prvog mjesta. Naime, Hrvatska je na +16, a Češka +5 gol razlici i teško je vjerovati kako bi Česi to mogli okrenuti na svoju stranu. Naime, u kvalifikacijama za SP prvo se gleda ukupna gol-razlika u slučaju bodovne izjednačenosti.

Hrvatskoj mnogo donosi i bod u Pragu, tada bi nam domaće pobjede protiv Gibraltara i Farskih Otoka trebale biti dovoljne za put “preko bare”.

Poraz u Pragu sve bi zakomplicirao. Česi bi tada pobjegli na +3, a s pobjedama protiv Farskih Otoka i Gibralara došli bi do 21 boda. Hrvatska je sada na 12 i morala bi do kraja dobiti sve tri utakmice, a ključna bi bila ona u zadnjem kolu u Podgorici protiv Crne Gore.

U tom slučaju Češka i Hrvatska bi zaključile kvalifikacije sa po 21 bodom i odlučivala bi razlika pogodaka.

Hrvatska nogometna reprezentacija do sada je sudjelovala na šest svjetskih prvenstava osvojivši čak tri medalje – srebro 2018. u Rusiji, te bronce 1998. u Francuskoj i 2022. u Katru. Jedino SP na kojem Hrvatska nije nastupila bilo je ono 2010. u Južnoj Africi.

Raspored do kraja kvalifikacija za SP

9. listopada, Prag: Češka – Hrvatska (20.45)

9. listopada, Torshavn: Farski Otoci – Crna Gora (20.45)

12. listopada, Varaždin: Hrvatska – Gibraltar (20.45)

12. listopada, Torshavn: Farski Otoci – Češka (20.45)

14. studenog, Rijeka: Hrvatska – Farski Otoci (20.45)

14. studenog, Gibraltar: Gibraltar – Crna Gora (20.45)

17. studenog, Podgorica: Crna Gora – Hrvatska (20.45)

17. studenog, Olomouc: Češka – Gibraltar (20.45)