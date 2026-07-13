Štimac objavio video s Bilićem, Bobanom, Šukerom: ‘Ginuli smo jedan za drugog’

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AP Photo/Scott Heppell via Guliver

Prisjetio se dočeka nakon osvajanja trećeg mjesta na Svjetskom prvenstvu 1998. godine.

Bivši Vatreni i bivši izbornik Hrvatske, Igor Štimac, objavio je video slavlja bronce sjajne generacije predvođene Zvonimirom Bobanom, Slavenom Bilićem, Davorom Šukerom, Aljošom Asanovićem, Robertom Prosinečkim. Poslao je i poruku.

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“Prošlo je točno 28 godina, a meni i danas, kad vidim ove snimke s Trga Francuske Republike, srce zaigra, a sjećanja i ponos naviru… ​Kakva je to ekipa bila…

Ginuli smo jedan za drugoga na terenu, ostavili srce u Francuskoj, a narod nam je to vratio na najljepši mogući način. Stotine tisuća ljudi na ulicama Zagreba, neopisiv ponos i zajedništvo kakvo se rijetko viđa”, objavio je Štimac na društvenim mrežama pa dodao:

“​Na čelu s našim neponovljivim šefom, Ćirom Blaževićem, donijeli smo prvu povijesnu medalju našoj domovini.

Igrali smo za narod, za Hrvatsku, za buduće naraštaje. Hvala vam što ste nas te ’98. nosili do povijesnog uspjeha. Bilo je to ljeto koje nikada nećemo zaboraviti!”, zaključio je Štimac.

Objavu pogledajte ovdje.