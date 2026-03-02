Stigle su dobre vijesti oko Joška Gvardiola

Nogomet 2. ožu 202612:19 0 komentara
Andrew Yates Sportimage via Guliver

Četvrtog dana ove godine hrvatski stoper Joško Gvardiol ozlijedio se u ligaškoj utakmici protiv Chelseaja.

Stigle su dobre vijesti oko Gvardiola. Hrvatski reprezentativac proteklih je dana skinuo zaštitnu čizmu i sada se u potpunosti posvetio rehabilitaciji nakon teškog prijeloma goljenične kosti tibije na desnoj nozi.

Zlatko Dalić i dalje vjeruje kako bi Gvardiol mogao biti spreman za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, ali bit će to utrka s vremenom.

