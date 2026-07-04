Stanišić: Odluka VAR-a je bizarna, a vlak smrti je preblaga riječ za ovaj poraz

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AP Photo/Mike Stewartvia Guliver

Hrvatska je ispala sa Svjetskog prvenstva na nevjerojatno dramatičan i bolan način, a na sve se sada osvrnuo Josip Stanišić.

Poništeni golovi zbog zaleđa i minimalan dodir lopte s pramenom kose Igora Matanovića, koji je registrirao čip ugrađen u loptu, spriječili su Vatrene da u dubokoj nadoknadi izbore produžetke protiv Portugala (2:1).

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U velikom razgovoru za njemački Kicker, hrvatski bek Josip Stanišić je opisao kako su dramatični posljednji trenuci utakmice i ispadanje s Mundijala izgledali iz njegove perspektive na terenu.

“Vlak smrti bi bio preblaga riječ. U prvom poluvremenu Portugal je bio nešto bolji, imali su veći posjed. To je djelomično i zbog toga što neke ‘fifty-fifty’ situacije, koje je sudac mogao svirati, nisu otišle na našu stranu. Protiv ekipe takve kvalitete odmah dobiješ osjećaj da te pritišću, a Portugal prema naprijed ima strašnu moć koju ne smiješ podcijeniti.”

Istaknuo je kako se nakon odmora situacija na travnjaku potpuno okrenula u korist Hrvatske.

“U drugom poluvremenu smo pokazali što znamo i kako možemo igrati nogomet. Zasluženo smo poveli, imali šansu za 2:0, pa su nam poništena neka zaleđa. Onda primimo taj jedanaesterac koji nam se nije smio dogoditi, a gol za 2:1 još manje. Unatoč svemu, borili smo se do samog kraja. Na kraju jednostavno nismo imali ni sreće.”

Osvrnuo se i na svima upečatljivu scenu prije nesuđenog pogotka za 2:2, pojasnivši je li na samom travnjaku uopće bilo moguće razumjeti što se događa s odlukom o zaleđu nakon što je Matanović navodno okrznuo loptu kosom.

“Sudac mi je prišao i rekao da lopta u sebi ima senzor koji je zabilježio impuls, odnosno da je Igor dirao loptu. Ali onda ne razumijem zašto sudac uopće odlazi do ekrana i sam pregledava snimku. Ako je senzor već očitao dodir, onda bi stvar trebala biti jasna. To mi je skroz bizarno. Ali na kraju dana, protiv toga ne možeš ništa.”

Hrvatski branič potom je priznao radi li se o najtežoj sportskoj boli koju je doživio u svojoj dosadašnjoj karieri.

“Da, definitivno. Srećom, u karijeri dosad nisam imao puno utakmica u kojima se igralo na sve ili ništa, a da sam ih izgubio. Pogotovo ne s reprezentacijom. Ono što je Hrvatska napravila na prošlim svjetskim prvenstvima je ionako čudesno. Sada idemo kući s osjećajem potpune praznine. Svatko od nas je dao baš sve od sebe. Igrali smo protiv momčadi koja ima brutalnu kvalitetu. Što bi bilo, kad bi bilo – nažalost, ispali smo.”

Nije skrivao ni činjenicu da cijela situacija boli još više zato što su znali koliko su blizu bili velikom preokretu.

“Naravno. Smatram da smo u drugom poluvremenu bili puno bolji od Portugala. I unatoč tome, izgubili smo to poluvrijeme. To je strašno gorko. Nakon tog gola za 2:2 imao sam osjećaj da je zamah potpuno na našoj strani. Vjerujem da su svi na stadionu to osjetili. Barem sam na terenu imao dojam da bismo ih u produžecima pobijedili. Nastavili bismo igrati potpuno rasterećeno i gurali svoje. Ali uzalud sad priče, gotovi smo.”

Otkrio je i jesu li se suigrači iz Bayern Münchena međusobno čuli i tješili, s obzirom na to da je i Njemačka prije Hrvatske morala progutati istu gorku pilulu i rano završiti natjecanje.

“Nakon ispadanja Njemačke nisam se čuo ni s kim, osim nakratko s Manuom (Manuel Neuer). Mislim da sada svi prvo idu na odmor. Nije ovo prvi poraz koji smo doživjeli u životu. Čovjek mora naučiti nositi se s tim, postati bolji i jednostavno okrenuti stranicu. Ne vjerujem da ćemo ovo razočaranje prenijeti u novu klupsku sezonu s Bayernom. Ali naravno, svi smo se nadali boljem uspjehu.”

Za kraj, prokomentirao je status kapetana Luke Modrića koji nakon utakmice nije želio javno otkriti ostaje li u reprezentaciji te naglasio koliko se cijela momčad nada njegovom ostanku.

“Ni u svlačionici nam još ništa nije rekao. Ali ja se iskreno nadam da će ostati. Iskreno, gledajući ga u ove zadnje dvije utakmice, nitko ne bi rekao da taj čovjek ima 40 godina. Nevjerojatno je kako igra. Za nas kao momčad on je od ekstremne važnosti, a za svakog protivnika je strašno teško kada je on na terenu. Svi znaju što sve može i kakve kvalitete posjeduje. Sama njegova pojava na travnjaku nama daje golemu sigurnost, a suparniku ulijeva još malo veći respekt. Na kraju krajeva, odluka je isključivo njegova. Kako god odlučio, moramo mu se duboko nakloniti za sve što je napravio u karijeri i za Hrvatsku.”