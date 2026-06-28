Stanišić: Nakon prve utakmice smo bili u problemu…

Hrvatska je u posljednjoj utakmici grupne faze pobijedila Ganu 2:1 i plasirala se u šesnaestinu finala gdje je čeka Portugal.
Reprezentacija Hrvatske slavila je golovima Petra Sučića i Nikole Vlašića, a koliko ova pobjeda znači za Vatrene, istaknuo je Josip Stanišić.
“Nakon prve utakmice smo malo bili u problemu jer smo znali koliko je lakše ako pobijediš na otvaranju. Sada je lakše, pokazali smo karakter i u drugoj i u trećoj utakmici, a nijedna nije bila laka”, rekao je pa se osvrnuo na igru Gane:
“Znali smo da su brzi i opasni na kontre, morali smo paziti i svaka čast svakome tko je igrao, ali i igračima koji su podrška s klupe.”
Otkrio je i protiv koga mu je bilo najteže igrati u ove tri utakmice.
“Danas je bilo možda i najteže jer nismo znali što očekivati. Nekad sami sebe iznenade brzinom, uz koju im ne treba velika kvaliteta.”
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