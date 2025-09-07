Stanišić će zbog rođenja djeteta propustiti i Crnu Goru?

Podijeli :

AP Photo/Hassan Ammar

Josip Stanišić mogao bi propustiti i drugi susret hrvatske reprezentacije u rujanskom ciklusu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Razlog za to je rođenje djeteta.

Iako je bilo najavljeno da bi Josip Stanišić mogao doći u Zagreb u subotu, kako javljaju Sportske novosti, to se nije dogodilo. Obrambeni igrač Bayern Munchena nije se pojavio ni na treningu u 19 sati u Maksimiru.

Reprezentacija još nije donijela konačnu odluku hoće li se Stanišić pojaviti i konkurirati za nastup u ponedjeljak, pa se zbog toga još uvijek ne može slagati sastav s njegovim prisustvom.

Hrvatska u ponedjeljak od 20 sati i 45 minuta na Maksimiru dočekuje Crnu Goru. Pobjedom bi se Hrvatska poravnala s Češkom na vrhu skupine L, no uz olakotnu okolnost da Vatreni imaju utakmicu manje.

Na Svjetsko prvenstvo ide prvoplasirani dok će drugi iz skupine ići u playoff za turnir u Sjevernoj Americi.