Srpski sudac otkrio: ‘Hrvatska mi je zatvorila put prema finalu Svjetskog prvenstva’

“I kad se buni i vrši pritisak, on to radi s mjerom. Koristio je to što pričamo istim jezikom. Kod njega sam uvijek vidio želju za pobjedom kao kod malog djeteta. Odnos s njim uvijek je bio fenomenalan. Luka Modrić je brend hrvatskog nogometa zadnjih dvadesetak godina.”

Velike pohvale uputio je i Ivanu Rakitiću.

“To je gospodin čovjek u kopačkama. Nikad nijedne rasprave s njim nije bilo. Uvijek je bilo ugodno sresti ga”, kazao je.

Za Ivana Perišića rekao je da je “gromada”, dok je pohvalno govorio i o Dejanu Lovrenu te Vedranu Ćorluki.

“Lovren je napravio vrhunsku karijeru, gospodin na terenu. Kroz te odnose i komunikaciju i ja sam učio i rastao”, prisjetio se Mažić.

Jedan od najvažnijih trenutaka njegove karijere bilo je Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018., gdje je njegov sudački tim vodio četvrtfinalni susret Brazila i Belgije.

“Ako se taj posao odradi dobro, to je bila neka ulaznica da se nadamo finalu. Suci za finale najčešće se biraju iz četvrtfinalnih utakmica”, objasnio je.

Ipak, plasman Hrvatske u finale značio je kraj njegovih ambicija da sudi završni dvoboj.

“Polufinale Engleske i Hrvatske gledao sam na stadionu. Podsvjesno znate da ishod utječe na vašu budućnost. Svi mi imamo ambicije”, rekao je.

Otkrio je i zanimljivu situaciju s tribina.

“Pratio sam sudački tim iz Argentine koji je navijao za Hrvatsku. Da su Englezi prošli u finale, oni ga ne bi sudili zbog poznatog povijesnog konteksta između Argentine i Engleske. FIFA gleda na takve stvari, i to je normalno”, istaknuo je.

Posebno ga je impresionirala borbenost Marija Mandžukića u polufinalu:

“Kad vidite da Mandžukić više ne može hodati, da je ozlijeđen, ali ne želi biti zamijenjen i onda zabije gol koji vodi Hrvatsku u finale… Poslije utakmice bilo nam je jasno da je za nas Svjetsko prvenstvo završeno. Nitko nikada iz bivše Jugoslavije nije sudio službenu utakmicu drugoj reprezentaciji s tih prostora. Možda je to još uvijek svježe.”

Govoreći o finalu između Hrvatske i Francuske, osvrnuo se i na kazneni udarac dosuđen nakon igranja rukom Perišića.

“U onom trenutku to je bila ruka. Sudac je nije vidio, pozvan je na VAR. Nažalost, ruka je bila ostavljena, vjerojatno bez namjere, ali namjeru je uvijek teško procijeniti”, zaključio je Mažić.