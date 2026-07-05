Srpski nogometni analitičar: ‘Zbog ovoga su Hrvati pobjednici u svemu’

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AP Photo/Mike Stewart via Guliver

Nakon što je Hrvatska dramatičnim porazom od Portugala završila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu, poznati srpski nogometni analitičar Rade Bogdanović izrazio je veliko divljenje prema Vatrenima

Bogdanović je posebno istaknuo Luku Modrića, Ivana Perišića i izbornika Zlatka Dalića, naglasivši kako hrvatski kontinuitet i odnosi unutar momčadi nisu slučajnost.

“Moram istaknuti jedan detalj zbog kojeg smatram da je Hrvatska pobjednik. Zašto su oni pobjednici u svemu? Prije svega, godinama nižu sjajne rezultate i stvarno su vrhunska reprezentacija. Što uopće reći za Modrića? Taj čovjek je besmrtan. A Perišić, on za reprezentaciju igra lijevog beka, lijevo krilo, desno krilo, po klubovima više ni ne znate koje sve pozicije pokriva”, izjavio je srpski nogometni analitičar, a njegove riječi prenosi Index.

U svojoj analizi Bogdanović se prisjetio i jedne anegdote sa sportskog seminara u Novigradu koja ga se posebno dojmila, a vjerno oslikava odgoj i kulturu unutar hrvatskog nogometa.

“Bio sam u Novigradu na jednom sportskom seminaru. Na večeri sam sjedio za stolom s Milovanom Rajevcem i suprugom te Predragom Pašićem iz Sarajeva i njegovom suprugom. Kažem im: Špijuniram malo ove Hrvate, sjede dva stola od nas. A tamo za stolom Zlatko Dalić, Jeličić, Bišćan, Srebrić… jedno probrano društvo iz hrvatskog nogometa. U jednom trenutku gospodin Srebrić, koji ima 86 godina i doajen je nogometa s prostora Jugoslavije, krenuo je ustati. Zlatko Dalić je istog trena skočio, pridržao ga, odmaknuo mu stolicu, primio ga desnom rukom pod ruku, uzeo njegovu torbicu i otpratio ga do sobe jer je završio s večerom.”

Prema Bogdanovićevim riječima, upravo takvo međusobno poštovanje postavlja temelje za povijesne rezultate koje Hrvatska ostvaruje na velikim natjecanjima.

“Sve polazi od takvog respekta i poštovanja. Zato Zlatko Dalić nije samo najuspješniji izbornik po rezultatima. Hrvatska je postavila temelje ponašanja i odgoja u nogometnom savezu i nogometu općenito. Njihovi rezultati nisu slučajni, dok o tome što se događa u nekim drugim savezima ne želim ni govoriti. Hrvatska je apsolutni pobjednik. Nije slučajno ni to što su nekima postali trn u oku pa su ih poželjeli skloniti, jer su upravo svojom dosljednošću svima upalili alarme.”

Za sam kraj analitičar se osvrnuo i na taktički dio, napomenuvši kako je najveći problem Hrvatske zapravo bio nedovoljno oporavljeni Joško Gvardiol.

“Zapravo, najveći problem Hrvatske bio je Gvardiol. Bio je ozlijeđen, tek se vraćao nakon ozljede i nije mogao igrati na svojoj uobičajenoj razini. Da je on bio na stoperskoj poziciji, onu loptu koja je u 93. minuti došla među trojicu igrača on bi počistio”, zaključio je Bogdanović.