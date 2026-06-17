Sportski direktor Dallasa ekskluzivno za SK: Pokušali smo dovesti Modrića dok je bio u Realu!

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Naš Vedran Babić u Dallasu je razgovarao sa sportskim direktorom FC Dallasa, Andreom Zanottom. Objasnio mu je kako su doveli Petra Musu pritom otkrivši da su ga htjeli u Bundesligi, Serie A, La Ligi, ali hrvatski napadač je izabrao ipak MLS. Otkrio je ekskluzivno i da su prije nego što je Luka Modrić zadnji put produljio ugovor s Real Madridom u Dallasu razgovarali s Modrićevim agentom, ali na kraju ga nisu uspjeli dovesti jer je naš kapetan odlučio ostati u Madridu. No, Luka im je i dalje želja...

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