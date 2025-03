Špehar za SK: Pokazali smo moć protiv najtežeg protivnika, svi nas žele izbjeći

Podijeli :

AP Photo Darko Bandić via Guliver

Hrvatska je blizu plasmana u polufinale Lige nacija, ali daleko od toga da je sve riješeno. Ostaje još uzvrat i nakon njega bit će poznato je li osigurala Final Four. Nadamo se da će proći pozitivno i da će biti na završnom turniru ovog natjecanja, koji je na rasporedu u lipnju.

Robert Špehar je u razgovoru za Sport Klub analizirao naš uspješan nastup. Dotaknuo se uzvrata, pozitivne statistike s Francuskom, sljedećeg suparnika (ako dohvatimo polufinale), pobjeda Danske i Njemačke te Ivanovića koji je upisao svoj premijerni nastup u dresu Hrvatske.

Kako ste vidjeli pobjedu naših nad Francuskom u prvoj utakmici četvrtfinala, koja je odigrana na Poljudu?

“Stvarno sjajna utakmica naše reprezentacije. Čestitao bih svima, odnosno od izbornika Dalića na posloženoj taktici i pogođenom izboru igrača. Isto tako svim igračima na čelu s Modrićem, koji je opet pokazao da godine više ne znače ništa. Ponovno nas je vodio do jedne velike pobjede. Ne samo pobjede, nego je dominacija u igri bila prisutna kroz svih 90 minuta i to protiv viceprvaka svijeta te zvijezda kao što su Dembele i Mbappe. Mislim da smo pobjedu više nego zaslužili. Čak s jedanaestercem, koji smo promašili. Moglo je biti uvjerljivije, iako su Francuzi jaki i imali svoje prilike. Livaković je bio sjajan na golu, ali moraš imati dobrog golmana za uspjeh i malo sreće. Sreća nema veze s ovom pobjedom jer je treba izazvati s dobrim odnosom i dobrom igrom.”

Ovom pobjedom praktički smo osigurali prolaz u polufinale, ali ništa još nije gotovo. U uzvratu morat ćemo biti dosta oprezni jer Francuzi znaju biti jako opasni.

“Ne bih rekao da smo osigurali prolaz, iako imamo zaista lijep rezultat i veliku zalihu od 2:0. Da nam je to netko dao prije utakmice, sigurno bi prihvatili. Moramo znati da smo u ovoj utakmici bili toliko dominantni i da smo nadigrali veliku reprezentaciju, koja se susreće s velikim kritikama u svojoj zemlji. Malo je ponižena, a ranjeni lav je najopasniji. Ima još 90 minuta i sve je otvoreno, ali nije gotovo iako imamo veliku prednost. Suparnik je vrlo jak i opasan. Sinoć to nije pokazao, ali mi mu to nismo dali. Da bi prošli, morat ćemo odigrati na istoj razini i čak pojačati našu igru. Bitno je da ne primimo rani gol jer bi Francuzi došli vrlo blizu i stigli bi našu prednost. Treba igrati kao da je 0:0 i ne razmišljati o trenutačnom rezultatu te mislim da smo vrlo blizu prolazu.”

Ovo je bila druga uzastopna pobjeda protiv Francuske i treća utakmica zaredom bez poraza (imamo dvije pobjede i jedan remi). Zanimljivo, sve je u Ligi nacija tako da imamo jako lijepu statistiku s njima.

“Velike reprezentacije su čudne. Francuzi su djelovali kao da Liga nacija nije toliko bitna za razliku od velikih natjecanja. Ne vjerujem da su nas podcijenili, ali u igri vidjelo se da nemaju taj naboj i žar kao što smo mi imali s pobjedom. Možda više podcjenjuju Ligu nacija, nego nas. Uvijek su nam bili težak suparnik, ali ispada da smo zadnje dvije utakmice dobili i to je vrlo bitno u smislu samopouzdanja te na psihološkom planu jer se vidjelo da možemo. Vidjelo se da su naši igrači raspoloženi da su fizički u redu i da vjeruju treneru, koji ih vodi. Imamo veliku šansu.”

U slučaju da prođemo u polufinale, čekali bi nas Nizozemska ili Španjolska.

“Da, mi smo pokazali moć jer smo imali najtežeg protivnika. Sada imamo najbolji rezultat. Obje reprezentacije su jake. Ako moram birati, volio bih da izbjegnemo Španjolsku i mislim da bi Nizozemska bila bolja opcija za Hrvatsku. Kada dođeš u polufinale, nema laganih suparnika. Svi žele izbjeći Hrvatsku, ali ne treba razmišljati tako daleko. Neka se odradi uzvrat u Parizu i prođe Francusku.”

U ostalim utakmicama Danska je iznenadila Portugal, a Njemačka je dobila Italiju nakon preokreta. Vaš komentar?

“Danci su postali čvrsti i jaki. Pogotovo na domaćem terenu i to je malo iznenađenje. Poraz Italije više ne spada u domenu iznenađenja. Talijani godinama lutaju i dogodilo im se da su osvojili Euro, ali to nije na razini imena i rezultata već dugo godina. Nije me iznenadilo da je Njemačka pobijedila.”

Fruk i Ivanović bili su u kadru za utakmicu. Toni je bio na klupi, a Franjo je odigrao zadnjih pola sata i time debitirao za reprezentaciju (zamijenio je Antu Budimira).

“Zasluženo je dobio šansu i mislim da je solidno odigrao. Jako mi je drago da je Perišić zabio i asistirao. To je vrlo bitno za reprezentaciju u smislu da se digne jer znamo koliko znači. Modrić, Perišić i Budimir zaustavili su Dembelea i Mbappea. Moramo biti ponosni na to i svaka čast na tome.”