Slovenski novinar ususret duelu s Hrvatskom za SK: Hrvatska priča na SP-ima je nenadmašiva, svjetsko čudo

Ususret posljednjoj provjeri za SP koju će Hrvatska igrati protiv Slovenije, u emisiji Jutro SK gost nam je bio cijenjeni slovenski sportski novinar i komentator Jaka Kozmelj. Kako vidi Sloveniju s novim izbornikom, kako hrvatske šanse na SP-u te kako dvoboj u Varaždinu, otkrio je našem Petru Čondiću. Uživajte u razgovoru...
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
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