Slovenci uoči prijateljskog okršaja s Hrvatskom: ‘Želimo pobijediti, sve shvaćamo ozbiljno!’

Slovenska nogometna reprezentacija počela je pripreme za dvije prijateljske utakmice koje joj slijede, a to su ogledi protiv Cipra i iduće nedjelje protiv Hrvatske u Varaždinu.

Hrvatskoj će susret protiv susjeda biti posljednja provjera prije odlaska na Svjetsko prvenstvo gdje je čekaju ogledi u skupini L protiv Engleske, Paname i Gane .

“Bit će to dvije vrlo zahtjevne utakmice, a shvaćamo ih jako ozbiljno. Znamo koliko je kvalitetna Hrvatska i da će im to biti posljednja provjera prije odlaska na Svjetsko prvenstvo. Želimo pobijediti. I Hrvatsku i Cipar“, hrabro je najavio 27-godišnji Danijel Šturm, igrač praške Slavije.

Slovenski nogometni savez je službeno objavio da vjerojatno najbolji igrač reprezentacije Benjamin Šeško, inače napadač Manchester Uniteda, neće igrati u ova dva susreta zbog ozljede. Šeško je posjetio reprezentativne suigrače na startu priprema te im poželio dobre predstave protiv Ciprana i Hrvata.

Hrvatska i Slovenija kroz povijest su odigrali 12 međusobnih utakmica. Sedam puta je slavila Hrvatska, četiri su ogleda završila bez pobjednika, a jednom su pobijedili slovenski nogometaši.