Slovenci u čudu: ‘Doista je nevjerojatno koliko ljudi Daliću oduzima sve zasluge za uspjehe Hrvatske’

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Damir Krajac CROPIX via Guliver

Slovenski portal osvrnuo se na rad izbornika Hrvatske Zlatka Dalića pred prijateljski okršaj u Varaždinu (20.45 sati).

Portal Ekipa24.si posvetila je tekst Hrvatskoj i našem izborniku. Točnije, pišu o kritikama hrvatske javnosti na račun Dalića.

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“Mislite da su slovenski mediji i javnost nemilosrdni? Razmislite još jednom.

Uoči nedjeljnog prijateljskog ogleda u Varaždinu (utakmica na tamošnjem rasprodanom stadionu počinje u 20:45), pod nevjerojatnim se udarom našao čovjek koji će naše južne susjede povesti na Svjetsko prvenstvo nakon što na zadnja dva Mundijala nije samo sudjelovao i bio uspješan, već je – osvojio dvije medalje. Jasno, izbornik Zlatko Dalić najprije je u Rusiji izgubio finale od Francuske, a potom je u Kataru pobijedio u utakmici za broncu protiv Maroka.

Što je sve Hrvatskoj uspjelo na ta dva luda turnira, sigurno ne treba posebno naglašavati – već je i samo sjećanje na pobjede protiv Engleske u Rusiji i protiv Brazila u Kataru toliko snažno da ga i u susjedstvu osjećamo s nevjerojatnom živošću i snagom. Pa ipak, Dalićev je status trenutačno takav da je u to jedva moguće povjerovati. Mediji su prema izborniku skeptični, dok će vas čitanje navijačkih komentara i zahtjeva brzo uvjeriti u to koliko šef stručnog stožera trenutačno ima nevjerojatno malo podrške.

Štoviše, prevladavaju optužbe, kritike, pa čak i uvrede. Doista je nevjerojatno koliko ljudi Daliću oduzima sve zasluge za hrvatske uspjehe proteklih godina i pripisuje ih inače sjajnim hrvatskim nogometašima. A gdje je glavni problem? Daliću uglavnom ogorčeno zamjeraju da je kako slaganjem popisa svojih izabranika, tako i njihovim korištenjem u pripremama, ostao u prošlosti te da se ne zna prilagoditi tome tko je trenutačno u formi, tko je “vruć”, a čije je vrijeme prošlo.

Izbornik se s time suočio i na nevjerojatno napetoj i stresnoj konferenciji za medije uoči utakmice sa Slovenijom, kada se morao otvoreno braniti. “Stojim iza svog načina rada, iz kojeg su proizašli i svi uspjesi koje jako dobro poznajete. Moj način se, dakle, ne može dovesti u pitanje, kao ni moja logika. Za mene je hijerarhija iznimno važna, igrači u reprezentaciji imaju svoj status, ovo nije klub. I forma igrača je važna, ali reprezentacija je drugačija priča”, poručio je.

Dalić će, dakle, ustrajati na svome i davati prednost igračima sa statusom, zbog čega su na koncu deblji kraj izvukli neki iza kojih je iznimna sezona, a uopće ih nema na popisu putnika za SAD. Očito je da će tako izgledati i odabir početnih sastava, iako je za utakmicu sa Slovenijom najavio da će biti i određenog isprobavanja drugih i drugačijih rješenja. No, s obzirom na to da je našim južnim susjedima nakon prilično bolnog poraza od Belgije hitno potreban uspjeh kao dobar vjetar u leđa, pristup će sigurno u prvom redu biti usmjeren prema tome.

Da podvučemo crtu, Sloveniju sasvim sigurno čeka iznimno težak posao protiv momčadi koja je maksimalno motivirana i pod pritiskom. Istovremeno, ni naši nogometaši ni naš izbornik Boštjan Cesar vjerojatno ne mogu zamisliti realnost u kojoj se nalazi Hrvatska. Cesar na početku svog izborničkog puta doduše osjeća određeni pritisak i čuje pokoju kritiku, ali sve je to jednostavno ništa u usporedbi s njemu tako dobro poznatim i svima nama tako bliskim okruženjem, gdje je na udaru jedan od najvećih trenerskih junaka u povijesti Svjetskih prvenstava. Nevjerojatno.”