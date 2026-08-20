Slaven Bilić kompletirao stožer, evo tko će sve biti uz izbornika Hrvatske

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Damir Krajac CROPIX via Guliver

Izbornik Hrvatske odabrao je najbliže suradnike.

Slaven Bilić kompletirao je svoj stručni stožer za nadolazeći ciklus Lige nacija i gostovanja protiv Češke te Španjolske, donose to Sportske novosti. Prvo okupljanje Vatrenih pod novim vodstvom zakazano je za 21. rujna, nakon što izbornik 7. rujna službeno objavi popis igrača.

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Pomoćni treneri bit će dugogodišnji suradnici Nikola Jurčević, Danilo Butorović i Dean Računica, dok će vratare trenirati Vatroslav Mihačić. Za kondicijsku pripremu zaduženi su Fedor Kulušić te Nick Davies iz Evertona.

Davies iza sebe ima bogato iskustvo rada u West Hamu, Norwichu, Tottenhamu i velškoj reprezentaciji, a s Bilićem je surađivao i u West Bromwich Albionu. Trenutačno radi u Evertonu, no dogovoreno je da će tijekom reprezentativnih stanki biti na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji.

Analitički dio preuzimaju Alen Terzić i Jasmin Osmanović. Najzvučnije pojačanje je talijanski stručnjak za prekide Gianni Vio, u čijem je dolasku navodno posredovao Ivan Perišić.

Sastav Bilićeva stožera:

Pomoćni treneri: Nikola Jurčević, Danilo Butorović, Dean Računica

Trener vratara: Vatroslav Mihačić

Kondicijski treneri: Nick Davies, Fedor Kulušić

Analitika: Alen Terzić, Jasmin Osmanović

Specijalist za prekide: Gianni Vio