SKener: Preživjeti stotu

Podijeli :

Boris Kovačev CROPIX via Guliver

I kad ne igramo dobro izgledamo dovoljno dobro. E to je već moć koju smo stekli zahvaljujući minulom radu. Ali nažalost lebdi pitanje: što će biti nakon Luke?

Strašna, strašna gnjavaža u životu, preživjeti stotu, preživjeti stotu. Bregović se pitao, a Dalić na praktičnom primjeru pokazao da sam može i preživjeti stotu utakmicu i u tom periodu uz malo gnjavaže ispisati povijest. I ne to bilo kakvu. Razmazio nas je izbornik i igrom i rezultatom pa nam je onda praških 0:0 ipak premalo. Iako, ako razmotrimo sve okolnosti bit će te nam to taman. Dovoljno da kao broj jedan u nikad slabijoj skupini odemo na svoje sedmo Svjetsko prvenstvo, a Zlatko Dalić treće. A znamo što je napravio na prethodna dva.

Što smo vidjeli u Pragu? Ponajprije da i kad ne igramo dobro, izgledamo dovoljno dobro. E to je već moć koju smo stekli minulim radom. Iako smo možda željeli reprizirati sjajan start u ovim kvalifikacijama (i igra i rezultat) u jednom smo poluvremenu pokazali kako ćemo u budućnosti imati problema. Češki izbornik, za kojeg domaći mediji i kritičari pričaju da su mu nogometne metode zastarjele, uspio je iz utakmice na 45 minuta isključiti Luku Modrića. A to je posao koji nisu mogli mnogi stručni stožeri ozbiljnih klubova i reprezentacija proteklih godina.

I tu je bio ključ koji je omogućio Česima da budu i opasni, da imaju svojih ‘pet minuta’, ali i čovjek bez posla Dominik Livaković i malo sreće ipak su otpuhali olujni oblak nad našim golom. Nešto vise posla imali su Šutalo i Duje Ćaleta-Car ali su ga obavili gotovo bez ozbiljnije pogreške. Vise prometa na našoj polovici u prvom činu pripisali smo ipak lukavom potezu češkog izbornika, te premalom broju za igru nadahnutih Hrvata. Ponajprije mislim na Ivana Perišića, koji se poslovično nije štedio, ali dvije situacije u prvom poluvremenu on u pravilu lako pretvara u golove, no sreća nije bila na njegovoj strani u Fortuna Areni u Pragu.

Nastavak je već bio sasvim druga priča. Modrić je otključao okove, počeo dirigirati orkestrom koji i dalje nije bio nadahnut, no zamjene koje je napravio izbornik nekako su nam dale malo više zraka. Marco je bio bolji Pašalić od Marija, Ivanović nešto bolji od Budimira i ta je konačna slika susreta u jednom od najljepših europskih gradova na kraju ipak bila – zadovoljavajuća. No, tih devedeset minuta u gradu piva ponovno nam je dozvala pitanje što će biti nakon Luke Modrića?

Mislim da na to pitanje zasad nitko nema odgovor. Nogometu kao igri Modrić će nedostajati neprocjenjivo, takav se rodi jednom u sto godina. Pitanje je da li nas nakon najuspješnije generacije nakon Vatrenih čeka nekoliko ciklusa traženja nove momčadi. Jer uz Modrića u povijest polako odlaze Perišić, pa ni Kramarić nije predaleko. Prirodni lider nasljednik je Joško Gvardiol, jedan već etablirana svjetska klasa, Petar Sučić ima potencijal da dođe do zavidnih visina, ali trebat će nam još novih lica. Nekako mi se čini i da će Dalić nakon SP-a 2026. zaklopiti knjigu. No, prije svih tih odgovora čeka nas uzbudljivih deset mjeseci.