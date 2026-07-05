Siniša Oreščanin nakon plasmana u polufinale Eura: ‘Ova generacija mi je od prvog dana pokazala da je spremna’

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Hrvatska U-19 reprezentacija je s 3:0 bila bolja od Srbije u trećem kolu Europskog prvenstva do 19 godina te je tako izborila polufinale prvi put nakon 13 godina. Golove u pobjedi zabili su Lovro Chelfi, Dino Godec i Patrice Čović, a veliku pobjedu prokomentirao je izbornik mlade reprezentacije Siniša Oreščanin.

“Ovo je velik uspjeh za naše igrače i stručni stožer, za ljude koji su oko nas i veliki uspjeh za našu zemlju. Previše tu emocije radi da bih ja sad tu nešto pametovao. Vjerovali smo i nakon prve utakmice, a možda boljeg scenarija od ovoga i ne može.

Trebamo se sad proveseliti, ali već sutra moramo razmišljati o srijedi i polufinalnom meču. Pričali smo prije već nakon te prve utakmice kada sam pokušao zaštitit dečke. Ovo je generacija koja mi je od prvog dana pokazala da je spremna, da ima nešto drugačije nego prve dvije. Presretni smo”, zaključio je izbornik Siniša Oreščanin.

Polufinale Europskog prvenstva na rasporedu je osmog srpnja u velškom Denbighu, a hrvatski protivnik bit će Španjolska koja je prije dvije godine podigla pobjednički pehar. Španjolci su kroz svoju skupinu prošli s tri pobjede i sjajnom gol-razlikom od 14:0.

U drugom polufinalu sastaju se Ukrajina i Njemačka dok će se za peto mjesto boriti Danska i Italija. Pobjednik tog dvoboja će izboriti Svjetsko prvenstvo do 20 godina koje se 2027. godine igra u Azerbajdžanu. Hrvatska je, kao i preostala tri polufinalista, već izborila svoje mjesto na tom turniru te će na svjetskoj smotri nastupiti prvi put nakon 13 godina.