Schweinsteiger: ‘Srce mi je slomljeno, ne sjećam se kad su njemački navijači ovako zviždali’

Legenda njemačkog nogometa Bastian Schweinsteiger (41) uputio je oštru kritiku svojoj reprezentaciji nakon iznenađujućeg poraza od Slovačke na početku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Njemačka je u Bratislavi poražena s 2:0, što je izazvalo burne reakcije, posebno s obzirom na status favorita u skupini u kojoj su još Sjeverna Irska i Luksemburg.

Unatoč velikim očekivanjima i imenima poput Floriana Wirtza, Joshue Kimmicha i Nicka Woltemadea, momčad Juliana Nagelsmanna razočarala je. Njemačka je imala 14 udaraca prema golu, ali tek tri unutar okvira, dok su Slovačku do pobjede vodili David Hancko i David Strelec.

“Žao mi je, ali ni na jednu jedinu minutu utakmice nisam vjerovao da ćemo pobijediti”, rekao je Schweinsteiger, pa dodao: “Ništa od toga. Ovo je težak udarac. Bili smo stvarno loši. Nismo imali dobra dodavanja, nismo predstavljali nikakvu prijetnju.”

Posebno ga je pogodila atmosfera na tribinama: “Moram razmisliti kada sam zadnji put vidio njemačke navijače kako zvižde i tjeraju svoje igrače? To mi je slomilo srce. Trebali biste biti sretni ako se kvalificirate za Svjetsko prvenstvo. Ako igramo kao danas…”

Izostanak učinka posebno je zabrinuo u kontekstu premijerligaških pojačanja. Nick Woltemade, novo pojačanje Newcastlea za 85 milijuna eura, i Florian Wirtz, koji je za 125 milijuna eura prešao u Liverpool, nisu ostavili značajan trag. Njihova forma iz klubova nastavila se i u reprezentaciji.

“Pogledajte Milana Škriniara u obrani Slovaka. Nitko od naših mu nije mogao parirati”, istaknuo je Schweinsteiger.

S njim se složio i branič Njemačke Jonathan Tah: “Nismo kontrolirali utakmicu i zasluženo smo izgubili. To se ne može poreći. Bila je to vrlo slaba utakmica s naše strane.”

Njemačku već u nedjelju čeka novo iskušenje protiv Sjeverne Irske, koja je kvalifikacije otvorila pobjedom 3:1 protiv Luksemburga. Početak borbe za Svjetsko prvenstvo 2026. daleko je od idealnog za četverostruke svjetske prvake.

