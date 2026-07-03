Samo šest golova do besmrtnosti: Perišić nastavlja lov na Šukera

Ivan Perišić je protiv Portugala postigao svoj 39. gol u dresu hrvatske reprezentacije.
Na vrhu ljestvice strijelaca hrvatske vrste i dalje se nalazi Davor Šuker sa šest golova više.
Treći je Andrej Kramarić s 36 golova, Mario Mandžukić je zabio 33, a Luka Modrić i Eduardo da Silva po 29 golova.
Po broju nastupa “Vatrene” predvodi Luka Modrić koji je sakupio nevjerojatna 202 nastupa. Ivan Perišić je na brojci od 158, a treći je Darijo Srna sa 134 utakmice u hrvatskom dresu.
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