Rokas Pukštas ostaje bez Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi?

Okupljanje reprezentacije predviđeno je za 22. ožujka u Atlanti, a ove utakmice predstavljaju posljednje provjere prije konačnog odabira igrača za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

“Posljednjih 18 mjeseci radili smo na širenju baze igrača kako bismo bili spremni donijeti prave odluke za popis za Svjetsko prvenstvo, a ovo je još jedna važna prilika. Ove utakmice moramo tretirati kao da su dio Svjetskog prvenstva, a najvažnije je da igrači pokažu pravi mentalitet i predanost”, poručio je Pochettino.

Američku reprezentaciju očekuju vrlo zahtjevni susreti protiv protivnika iz samog vrha FIFA-ine ljestvice, a ujedno će to biti i posljednje utakmice prije završne faze priprema za najveći nogometni turnir.

Tri mjeseca prije početka prvenstva na domaćem terenu, SAD će najprije odmjeriti snage s Belgijom 28. ožujka na stadionu Mercedes-Benz u Atlanti, s početkom u 21:30 po srednjoeuropskom vremenu.

Samo tri dana kasnije, 31. ožujka, na istom stadionu igrat će protiv Portugala, što će biti posljednja provjera uoči objave konačnog popisa za Svjetsko prvenstvo.

Sudeći prema ovom popisu, čini se da na završnom turniru neće biti mjesta za Rokasa Pukštasa, jednu od najvećih zvijezda Hajduka.