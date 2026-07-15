Pudar za SK: Bilić novi izbornik Hrvatske? Ne bih to komentirao!

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Damir Krajac CROPIX via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija odavno je već okončala svoj nastup na SP-u u SAD-u, koji ulazi u samu završnicu. Ali, ono možda i zanimljivije dešava(lo) se nakon povratka Modrića i društva u domovinu. (Ne)očekivani odlazak Zlatka Dalića s izborničke funkcije, dolazak Slavena Bilića, ostanak ili odlazak kapetana Modrića…teme su koje zabavljaju hrvatski nogometni puk.

Evo što o tim vrućim temama kaže Ivan Pudar, koji za SK često i rado podijeli svoja izravna razmišljanja.

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“Kao prvo moram kazati da mi je žao što smo ispali od Portugala, posebno na onakav način. Možda nismo dobro otvorili turnir, ali kako je prvenstvo odmicalo Hrvatska je bivala sve bolja, homogenija, onakva kakvu smo navikli gledati. Trebalo je malo vremena da neke stvari sjednu na svoje mjesto, da igrač sjedne na igrača što se kaže. Šteta da nismo prošli, jer vjerujem da bi ova Hrvatska otišla daleko…”

Pudar je pun lijepih riječi za Zlatka Dalića.

“Ma kapa do poda za sve što je napravio, srebro pa bronca u samo 4 godine je rezultat za pamćenje. Naravno, neke stvari možda i nisu bile onakve kakve je želio i sam Dalić.”

Koje?

“Pa, recimo traženje nekih obrambenih rješenja za vrijeme SP. To se uigrava na pripremama, na prijateljskim utakmicama. Ono što nam je donijelo medalje na zadnja dva SP je nešto što nije trebalo dirati, ali uvidio je to i sam Dalić, vrativši se na „tvorničke“ postavke, i to se kasnije vidjelo na našim igrama.”

Je li odlazak trofejnog Dalića nakon 9 godina iznenadio Pudara?

“Iskreno, i je i nije. Opet ću ponoviti da je napravio rezultat za pamćenje, i nitko mu to ne može osporiti. Nažalost, uvijek ima onih koji traže neke druge stvari. Vjerojatno je došlo do nekog zasićenja nakon gotovo jednog desetljeća na izborničkoj funkciji, ali on to najbolje zna i donio je takvu odluku.”

Na naše iznenađenje bivši vratar i trener Hajduka, kasnije Šibenika nije želio komentirati povratak Slavena Bilića na klupu Vatrenih.

“Ne bih to komentirao!”

Puno se polemika vodi i oko daljnje igračke sudbine kapetana Luke Modrića u dresu Vatrenih. Pudar oko toga ima zanimljivo viđenje.

“Luka je vođa naše reprezentacije, kapetan koji već 20 godina oduševljava sve. Njegova riječ se sluša, ne samo u svlačionici, ima taj potreban karakter, ulogu vođe, istinskog lidera i mislim da bi nakon igračkog umirovljenja za njega bila najbolja izbornička uloga hrvatske reprezentacije. Baš iz svih nabrojenih vrlina koje Luka posjeduje.”

Za razliku od komentara Slavena Bilića Pudar je za kraj kratkog razgovora istakao sljedeće.

“Hrvatska reprezentacija ima sjajnu budućnost, ovi mlađi poput Petra Sučića, Baturine, Vuškovića, potom Gvardiola, Stanišića uz Kovačića, Livakovića, Pašalića, drugog Sučića će harati svijetom u iduće četiri godine uz pravog vođu. U to sam uvjeren”, zaključio je uvijek britki Pudar.