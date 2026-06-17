Prvi put u karijeri: Modrić nakon više od tisuću utakmica napravio ono što nikad prije nije

Minutu kasnije odgovornost je preuzeo Harry Kane, no Dominik Livaković sjajno je reagirao i obranio njegov udarac, izazvavši oduševljenje među hrvatskim navijačima.

Ipak, veselje Vatrenih nije dugo trajalo. Nakon što je odlučeno da se jedanaesterac mora ponoviti, Kane je u 12. minuti ponovno stao na bijelu točku. Ovoga puta engleski kapetan nije pogriješio te je preciznim udarcem svladao Livakovića za vodstvo Engleske 1:0.

Hrvatska je nakon primljenog gola postupno uspostavila ravnotežu na terenu, a nagrada je stigla u 36. minuti. Martin Baturina pokrenuo je akciju i proigrao Petra Sučića na desnoj strani kaznenog prostora. Veznjak Intera fantastičnim je lažnjakom izbacio Johna Stonesa, a zatim nesebično vratio loptu Baturini. Hrvatski veznjak potom je golčinom s ruba šesnaesterca pogodio za 1:1 i oduševio navijače Vatrenih u Dallasu.

Ipak, Englezi su vrlo brzo odgovorili. U 42. minuti Declan Rice ubacio je iz kornera, a Kane se najbolje snašao u kaznenom prostoru te glavom s oko 11 metara pogodio za novo vodstvo Engleske 2:1.

Kada se činilo da će Engleska s prednošću otići na odmor, Hrvatska je uzvratila u samoj završnici prvog dijela. U petoj minuti sudačke nadoknade Mario Pašalić poslao je sjajnu dugu loptu s tridesetak metara prema Ivanu Perišiću, koji je pravovremeno utrčao iza engleske obrane i glavom spustio loptu za Petra Musu. Hrvatski napadač našao se sam na šest metara od gola te mirno pogodio za 2:2.

Vatreni su tako drugim pogotkom u prvom poluvremenu stigli do novog izjednačenja i na najbolji mogući način zaključili izuzetno sadržajnih prvih 45 minuta protiv jednog od najvećih favorita turnira.