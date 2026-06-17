Prvi put u karijeri: Modrić nakon više od tisuću utakmica napravio ono što nikad prije nije

Engleska je već u uvodnim minutama susreta protiv Hrvatske stigla do velike prilike za pogodak. U 9. minuti Luka Modrić skrivio je kazneni udarac nakon prekršaja nad Nonijem Maduekeom u šesnaestercu, a francuski sudac Clément Turpin odmah je pokazao na bijelu točku.
Bio je to poseban trenutak za hrvatskog kapetana, ali iz razloga koji sigurno nije priželjkivao. Naime, Modrić je tako skrivio prvi jedanaesterac u svojoj profesionalnoj karijeri, iako je tijekom nje odigrao više od tisuću utakmica.
Minutu kasnije odgovornost je preuzeo Harry Kane, no Dominik Livaković sjajno je reagirao i obranio njegov udarac, izazvavši oduševljenje među hrvatskim navijačima.
Ipak, veselje Vatrenih nije dugo trajalo. Nakon što je odlučeno da se jedanaesterac mora ponoviti, Kane je u 12. minuti ponovno stao na bijelu točku. Ovoga puta engleski kapetan nije pogriješio te je preciznim udarcem svladao Livakovića za vodstvo Engleske 1:0.
Hrvatska je nakon primljenog gola postupno uspostavila ravnotežu na terenu, a nagrada je stigla u 36. minuti. Martin Baturina pokrenuo je akciju i proigrao Petra Sučića na desnoj strani kaznenog prostora. Veznjak Intera fantastičnim je lažnjakom izbacio Johna Stonesa, a zatim nesebično vratio loptu Baturini. Hrvatski veznjak potom je golčinom s ruba šesnaesterca pogodio za 1:1 i oduševio navijače Vatrenih u Dallasu.
Ipak, Englezi su vrlo brzo odgovorili. U 42. minuti Declan Rice ubacio je iz kornera, a Kane se najbolje snašao u kaznenom prostoru te glavom s oko 11 metara pogodio za novo vodstvo Engleske 2:1.
Kada se činilo da će Engleska s prednošću otići na odmor, Hrvatska je uzvratila u samoj završnici prvog dijela. U petoj minuti sudačke nadoknade Mario Pašalić poslao je sjajnu dugu loptu s tridesetak metara prema Ivanu Perišiću, koji je pravovremeno utrčao iza engleske obrane i glavom spustio loptu za Petra Musu. Hrvatski napadač našao se sam na šest metara od gola te mirno pogodio za 2:2.
Vatreni su tako drugim pogotkom u prvom poluvremenu stigli do novog izjednačenja i na najbolji mogući način zaključili izuzetno sadržajnih prvih 45 minuta protiv jednog od najvećih favorita turnira.
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