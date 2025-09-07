Prosinečki: Gledao sam Hrvatsku protiv Farskih Otoka… Nisu briljirali

Podijeli :

Nogometni savez Crne Gore

Nadam se da ćemo nešto napraviti na maksimirskom stadionu, izjavio je prije kvalifikacijske utakmice hrvatskih i crnogorskih nogometaša izbornik Crne Gore Robert Prosinečki, proslavljeni hrvatski reprezentativac.

Na vrhu ljestvice je Češka koja ima 12 bodova nakon pet utakmica. Hrvatska ima maksimalnih devet bodova nakon tri nastupa, dok je Crna Gora treća sa šest bodova iz četiri dvoboja.

„Gostovanje u Zagrebu nam dolazi u nezgodno vrijeme. Igramo ovaj susret nakon domaćeg poraza od Češke. Namjera nam je odigrati dobru utakmicu, dati apsolutno sve što možemo protiv Hrvatske. Jako dobro znamo suparnika, zapravo, sve ih poznajem. Godinama je Hrvatska u vrhu, ostvaruje sjajne rezultate i velike stvari na velikim natjecanjima. Nadam se punom stadionu, lijepoj atmosferi, ali i našoj dobroj predstavi“, komentirao je Prosinečki i potom se osvrnuo na povratak u Hrvatsku, Zagreb i maksimirski stadion.

„Poseban je osjećaj jer sam s deset godina počeo igrati nogomet u Dinamu. Bude se lijepa sjećanja, Zagreb je moj grad. Nadam se da ću se nakon ponedjeljka osjećati jednako dobro, a to bi značilo da smo ostvarili pozitivan rezultat. Gledao sam Hrvatsku protiv Farskih otoka. Nisu briljirali, ali su pobijedili i to je Hrvatska. Nadam se da ćemo mi znati iskoristiti slabosti koje ima Hrvatska“, zaključio je Prosinečki.