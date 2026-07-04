Promjena poretka na FIFA-inoj ljestvici: Evo koja je Hrvatska

FIFA World Cup 4. srp 202613:19 0 komentara
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Poraz od Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva smjestio je Hrvatsku na 13. mjesto privremene FIFA-ine ljestvice.

S obzirom na to da FIFA ne oduzima bodove poraženim momčadima u nokaut-fazi Mundijala, Hrvatska je zadržala svojih 1723,05 bodova, no eventualne promjene na listi ovisit će o raspletu osmine finala.

Najveća prijetnja ostanku Hrvatske na ovoj poziciji je Švicarska (trenutačno 15. na svijetu s 1696,30 bodova). Kako bi preskočili Vatrene, Švicarci u osmini finala moraju pobijediti Kolumbiju unutar 90 ili 120 minuta igre.

Na samom vrhu ljestvice došlo je do smjene – prvo mjesto preuzela je Francuska, a iza nje slijede Argentina, Španjolska i Engleska.

Parovi osmine finala SP-a (u zagradi je FIFA ranking):

  • Francuska (1.) – Paragvaj (34.)

  • Argentina (2.) – Egipat (24.)

  • Španjolska (3.) – Portugal (7.)

  • Engleska (4.) – Meksiko (10.)

  • Brazil (5.) – Norveška (21.)

  • Maroko (6.) – Kanada (30.)

  • Belgija (9.) – SAD (16.)

  • Kolumbija (11.) – Švicarska (15.)

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