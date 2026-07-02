Procurio sastav Hrvatske za spektakularni okršaj s Portugalom

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Hrvatska bi protiv Portugala trebala istrčati u istom početnom sastavu koji je započeo susret protiv Gane, uz formaciju 4-2-3-1. Prema planu stožera, riječ je o provjerenoj postavi kojoj se zasad ne planiraju veće promjene.

U takvom rasporedu Hrvatska bi krenula s Livakovićem na golu, dok bi obrambenu liniju činili Stanišić, Šutalo, Pongračić i Perišić. U sredini bi djelovali Modrić i Kovačić, a ispred njih Vlašić, Petar Sučić i Baturina, dok bi u vrhu napada bio Budimir.

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Kako prenose Sportske novosti, izbornik Zlatko Dalić nakon dobrog izdanja u prethodnom susretu nema namjeru značajnije mijenjati momčad, što je i sam naglasio na konferenciji za medije, poručivši da “neće puno mijenjati”. Konačna odluka o sastavu, međutim, bit će poznata tek sat i pol prije početka utakmice.

Otvoreno je bilo tek nekoliko dilema u zadnjoj liniji, ponajprije oko Marina Pongračića, kojem stožer ponovno planira ukazati povjerenje. Joško Gvardiol, koji nije bio u početnoj postavi u prethodnom ogledu, ostaje opcija s klupe, a postoji mogućnost da dobije minutažu tijekom utakmice. U kadru je i Duje Ćaleta-Car, koji je također bio među kandidatima za stopersku poziciju.

Od Budimira se očekuje i dodatni defenzivni doprinos kao prve točke pritiska na portugalski izlazak iz zadnje linije, dok će Hrvatska u fazi obrane vjerojatno biti nešto kompaktnija i niže postavljena, uz pokušaje izlazaka kroz kombinatoriku i povremene kontre.

U veznoj i ofenzivnoj liniji moguća je i rotacija između Vlašića i Petra Sučića, koji su u prethodnom susretu mijenjali strane, pa se slična dinamika očekuje i ovoga puta.

Očekivani sastav Hrvatske: Livaković – Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić – Modrić, Kovačić – Vlašić, P. Sučić, Baturina – Budimir.