Problemi za Vatrene: Po prvi put nakon 15 godina nisu protagonisti jedne od najboljih liga na svijetu

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Hrvatski nogometaši u Španjolskoj ozlijeđeni su ili prikovani za klupu pa prvi put nakon 15 godina nisu protagonisti jedne od najboljih liga na svijetu.

Napadač Ante Budimir (34), koji je prošle sezone bio treći strijelac Primere, ozlijedio je listni mišić lijeve noge zbog čega nije došao na okupljanje reprezentacije. Osasunin najbolji strijelac, s pet ovosezonskih pogodaka, sada ne može pomoći niti svom klubu koji je potonuo na 16. mjesto među 20 ekipa.

Kada je prije dva tjedna krilni igrač Josip Brekalo (27) doveo Oviedo u vodstvo na gostovanju kod skromnog Ourensa u Kupu, činilo se da će taj njegov debitantski gol utrti put prema 2. kolu. Domaći su, međutim, anulirali njegov gol iz jedanaesterca, a zatim i neočekivano izbacili favorita iz natjecanja.

Brekalo je napustio teren u 56. minuti i dosad se nije vratio na njega. Oviedo, posljednjeplasirana momčad španjolskog prvenstva, izvijestila je da je bivši hrvatski reprezentativac ozlijedio lijevu nogu.

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković (30) osjetio je bol u leđima taj isti dan, kada je mogao upisati prvi nastup za Gironu kod petoligaša Constancije, rekao je njegov trener Michel. Livaković duže od dva mjeseca čeka na debi za katalonski sastav koji se nalazi na 18. mjestu u prvenstvu.

Michel prednost daje argentinskom čuvaru mreže Paulu Gazzanigi, koji je u zadnje vrijeme imao dobrih intervencija, pa je neizvjesno kada bi Livaković mogao stati među vratnice. Osvajač srebrne i brončane medalje s Hrvatskom na Svjetskim prvenstvima došao je u Gironu jer nije bio zadovoljan minutažom u turskom Fenerbahčeu.

VIDEO / Livakovićeva konkurencija sačuvala čistu mrežu u važnoj pobjedi Girone VIDEO / Osasuna bez Budimira pretrpjela poraz u Sevilli

Veće razočarenje od Livakovića vjerojatno je doživio samo veznjak Luka Sučić (23). Ljetos, na kraju prve sezone u Real Sociedadu, navijači su ga izabrali za najboljeg igrača. Njegov atraktivni pogodak ljevicom Atletico Madridu u remiju 1-1 vrtio se na portalima nakon što ga je organizator natjecanja La Liga proglasila najljepšim.

No odmah nakon toga iz kluba je otišao dugogodišnji trener Imanol Alguacil, koji je talentiranog Sučića doveo iz austrijskog Salzburga, a na klupu je sjeo čovjek iz podmlatka Sergio Francisco. Sučić je od tada odigrao svega 220 minuta tijekom šest utakmica.

“On se dobro nosi s time, ali taj trener mu ne da igrati. Možda bi bilo najbolje da ode iz Real Sociedada”, rekla je Hini prije dvadeset dana osoba bliska Luki Sučiću.

Veznjak, kojem je hrvatski izbornik Zlatko Dalić uručio pretpoziv za utakmice s Farskim Otocima i Crnom Gorom, u petak je odigrao devet minuta u remiju 1-1 s Elcheom.

No situacija u Real Sociedadu, koji zauzima nisko 14. mjesto, pogoršala se i novopridošlom hrvatskom reprezentativcu Duji Ćaleti-Caru (29). Stoper doveden ljetos iz francuskog Lyona, kako bi iskustvom pomogao Baskima da se popnu na ljestvici, bio je standardni član udarne postave sve do prije dva tjedna.

Real Sociedad je, međutim, upisao poraze od Barcelone i Rayo Vallecana te remi sa Celtom nakon čega je i njega trener Francisco posjeo na klupu.

Ćaleta-Car, koji se trenutno nalazi na okupljanju reprezentacije, s klupe za pričuve je odgledao pobjede nad Sevillom, Athletic Bilbaom i remi s Elcheom.

Hrvatska će u petak igrati s Farskim Otocima, a tri dana kasnije i s Crnom Gorom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Na korak je do plasmana na Mundijal koji počinje za sedam mjeseci.