Problemi za Dalića: Ozlijedio se Marco Pašalić

AP Photo/Kevin Kolczynski via Guliver Image

Orlando City je u noći sa srijede na četvrtak bio bolji od Charlotte FC-a s visokih 4:1, no u kadru nije bilo hrvatskog reprezentativca Marca Pašalića.

To je već treća utakmica u nizu koju je hrvatski krilni napadač propustio za momčad s Floride. Posljednji susret odigrao je 13. travnja u remiju s Columbus Crewom, a tada je i zabio gol za Orlando.

Sljedeći susret proveo ja na klupi u US Open Cupu, a zatim je sljedeća dva susreta bio van kadra. Sada su stigle vijesti kako je riječ o ozljedi zbog koje će s terena izbivati nekoliko tjedana.

Pašalić je bio na posljednjem okupljanju s Hrvatskom te je upisao asistenciju u pobjedi protiv Kolumbije te je igrao nešto više od 30 minuta u porazu od Brazila.

Pokazao se kao važan kotačić u momčadi Zlatka Dalića te bi njegov izostanak mogao biti veliki udarac za Vatrene.