xFabrizioxAndreaxBertanix via Guliver Image

Veliki gubiitak za obitelj, što su naglasili upravo čelnici talijanskog prvoligaša

Tužne vijesti stižu iz Italije. Atalanta je preko svojih službenih profila potvrdila da je preminuo otac Marija Pašalića, Ivan Pašalić. U znak žalosti i sućuti, božićna večera Atalante koja se trebala održati u srijedu navečer je otkazana.

“Obitelj Percassi, obitelj Pagliuca, klupsko vodstvo, trener Raffaele Palladino i njegov stožer, suigrači te svi zaposlenici i suradnici Atalante BC s velikom su sućuti uz Marija Pašalića zbog smrti voljenog oca. Mariju u ovom trenutku duboke boli izražavaju najdublju blizinu i najtopliju naklonost te upućuju sućut obitelji Pašalić, kao i svim rodbini i prijateljima”, navodi se u objavi kluba.