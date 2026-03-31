Prekinut susret Hrvatske i Turske! Srušio se turski izbornik

Susret u Osijeku je prekinut.

Utakmica kvalifikacija za Europsko prvenstvo između hrvatske U-21 reprezentacije i turske U-21 prekinuta je nakon 35 minuta igre.

Prema dostupnim informacija srušio se Egemen Korkmaz, izbornik turske reprezentacije. Protestirao je zbog odluke i čini se kako se navodno u jednom trenutku poskliznuo i udario glavom u tlo, što nije bilo vidljivo na snimci, piše to SN.

Igrači su odmah nakon incidenta skočili sa klupe kako bi pomogli svome izborniku. Izbornik je pri svijesti. Uz teren je bila i Hitna pomoć.

Za sada nema novih informacija hoće li se susret nastaviti.

Turska je vodeća u skupini s 11 bodova, jednim više od drugoplasirane Hrvatske koja ima utakmicu manje. Ovaj susret iznimno je važan u borbi za prvo mjesto koje izravno vodi na Euro.